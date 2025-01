Jim Carrey potrebbe tornare anche in Sonic 4

Jim Carrey è tornato a interpretare il suo eccentrico ruolo di Dr. Robotnik in Sonic - Il Film 3, ma la sua partecipazione al film non è stata scontata. Ora sono in molti a chiedersi se la star sarà anche in Sonic 4.

Considerando anche la recente conferma che Sonic - Il Film 4 si farà (tanto che c'è già l'anno di uscita), è normale che si inizi già a parlarne.

Dopo Sonic - Il Film 2, Carrey aveva lasciato intendere di voler abbandonare la carriera a meno di ricevere un copione «scritto con inchiostro d'oro dagli angeli.»

Tuttavia, in una recente intervista con AP Entertainment, Carrey ha ammesso che quella dichiarazione fosse un'iperbole, rivelando che il suo ritorno è stato motivato dal desiderio di «interpretare un genio» e, con il suo caratteristico humor, ha aggiunto: «Avevo bisogno di soldi.»

L'annuncio di un quarto capitolo ha scatenato speculazioni sul possibile ritorno di Carrey nei panni del Dr. Robotnik.

Questa volta, Carrey sembra aver imparato dai commenti definitivi fatti in passato. In un'intervista con Cinema Today, l’attore ha lasciato aperta la possibilità di riprendere il ruolo, spiegando:

«Se mi viene in mente la prossima idea, la prenderò in considerazione, e se il contenuto sarà interessante, tornerò come Robotnik. Non rifiuto mai un ruolo a meno che non mi interessi. Amo questa troupe, ed è divertente fare un film con loro.»

Carrey sembra apprezzare il team creativo dietro i film di Sonic e il processo di realizzazione dei film stessi, sottolineando il valore della collaborazione e del divertimento sul set.

Nonostante il tono scherzoso della sua motivazione economica, è evidente che il legame con il personaggio di Robotnik e il successo della saga cinematografica abbiano un peso significativo nelle sue decisioni.

Del resto, lo stesso Jeff Fowler, regista del film, ha affrontato l’argomento in un’intervista, ammettendo che immaginare un Robotnik senza Jim Carrey è difficile.

Con il futuro della serie in continuo sviluppo e il possibile ritorno di Carrey, i fan possono aspettarsi ulteriori avventure con Sonic e i suoi amici (e nemici) nei prossimi anni.