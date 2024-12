Sonic il Film 3 ha una scena post-credit: ovviamente è già finita online

Sonic il Film 3 è arrivato al cinema in qualche parte del mondo in anteprima rispetto alla release del 20 dicembre, mentre da noi arriverà solo l'1 gennaio 2025, e in queste ore sta già girando online il leak della scena post credit del film.

Tradizione che ha inaugurato il Marvel Cinematic Universe (trovate i film online su Amazon) e che è diventata quasi una prassi per le saghe cinematografiche, è stata adottata anche dai film di Sonic fin dal primo lungometraggio.

Con il successo che ha avuto la saga finora, che sembra aver già garantito anche un quarto film, era evidente che il mondo di Sonic si sarebbe espanso ancora sul grande schermo.

Come riporta Kotaku, infatti, anche il terzo capitolo della saga cinematografica ha una scena post-credit ed è già finita online con le solite riprese da smartphone.

Le clip stanno apparendo su piattaforme come TikTok e YouTube e, se non volete spoiler, vi consigliamo di stare attenti alle ricerche che fate.

Ma se siete curiosi, l'abbiamo vista ed è davvero interessante.

Interrompete la lettura se non volete spoiler su Sonic il Film 3, sebbene i fan di SEGA possano immaginare facilmente quali personaggi appariranno.

Show hidden content Nella brevissima sequenza che chiude il film è possibile vedere un esercito di Metal Sonic che attaccano Sonic. Il porcospino blu è in difficoltà ma, con una certa sorpresa, viene salvato da Amy Rose e il suo iconico martello. È quindi evidente che, in Sonic 4, i nostri eroi avranno una nuova minaccia ma anche un nuovo alleato.

In attesa di vederla con i nostri occhi quando Sonic il Film 3 arriverà anche da noi, e che ha recuperato per altro un Jim Carrey a sorpresa, fate attenzione alle ricerche.

Parlando dei videogiochi di Sonic, invece, uno degli ultimi capitoli è gratis in questi giorni grazie a PlayStation Plus: ecco i dettagli.