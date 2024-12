Sonic il Film 4 è ufficiale, c'è anche l'anno di uscita

Il successo della saga cinematografica di Sonic è indubbio e, mentre Sonic il Film 3 sta arrivando nei cinema americani, c'è la conferma della lavorazione di Sonic il Film 4.

Come riporta Variety in esclusiva, Paramount Pictures sta preparando Sonic il Film 4, con l'uscita prevista per la primavera del 2027 per il nuovo capitolo della saga.

La fiducia verso questa produzione è tale che la notizia arriva ancora prima del debutto di Sonic il Film 3, che arriverà nei cinema americani a partire da domani, mentre da noi sarà nei cinema a partire dal 1 gennaio 2025.

Le previsioni vedono Sonic il Film 3 dominare il botteghino con incassi tra i $55 e i $60 milioni nei 3.800 cinema nordamericani.

Uscendo nel periodo delle festività avrà sicuramente un grandissimo boost, visto anche il target di riferimento a cui si rivolge. Anche se, lo sappiamo bene, Sonic è un personaggio per famiglie ma ha dalla sua anche una schiera di fan molto più adulti che sono cresciuti con i suoi videogiochi.

Per quanto riguarda il franchise cinematografico, i primi due film hanno incassato globalmente $725,2 milioni di dollari, a cui si aggiungono oltre $180 milioni da noleggi e acquisti digitali. Inoltre, la saga ha ispirato una serie spin-off su Paramount+, Knuckles, lanciata all'inizio di quest'anno.

Già in passato la produzione aveva confermato che Sonic il Film 3 avrebbe introdotto nuovi personaggi del grande mondo di SEGA (lo scoprite su Amazon), e non è una sorpresa totale che l'azienda nipponica e Paramount vogliano continuare a espandersi in questo senso.

E in queste ore sono emersi anche i nomi di questi personaggi, perché come sempre sono finite online le scene post credit che mostrano proprio i nuovi innesti.