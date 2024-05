Hi-Fi Rush era considerato un «grande successo» da Xbox

Quando arrivano notizie come quella di oggi, con cui Microsoft ha chiuso Tango Gameworks tra una serie di studi, è sempre interessante (e surreale) ricostruire la storia di questi team e dei loro prodotti, come Hi-Fi Rush per cui Xbox aveva sempre speso ottime parole.

Oltre ai meri numeri che, pur non essendo quelli di uno dei migliori best-seller dello scorso anno, non facevano affatto presagire il fatto che Hi-Fi Rush potesse essere considerato un fallimento, ci sono state delle dichiarazioni ufficiali da parte della dirigenza di Xbox.

Advertisement

Il 21 aprile 2023, infatti, Aaron Greenberg (vice presidente di Xbox e responsabile del marketing) aveva commentato l'uscita e le performance di Hi-Fi Rush con parole di entusiasmo:

«Hi-Fi RUSH è stato un grande successo per noi e per i nostri giocatori in tutte le misurazioni e aspettative chiave. Non potremmo essere più soddisfatti di ciò che il team di Tango Gameworks ha offerto con questa versione a sorpresa.»

Queste non sono certo le parole che qualcuno userebbe per parlare del videogioco di un team di sviluppo che è in procinto di chiudere, poco più di un anno dopo.

Poche ore fa, infatti, Xbox ha ufficializzato la chiusura di una serie di team tra cui il già citato Tango Gameworks, ma anche Arkane Austin e altri.

Per altro, in questo contesto, sembra che la versione Switch di Hi-Fi Rush di cui si era parlato in precedenza sia a rischio dopo l'esito del team, come riporta Nintendo Life.

Neanche l'uscita su PS5 è servita per dare una spinta considerevole al titolo, al punto di non dare a Xbox e Microsoft l'occasione di tirare la proverbiale serranda.

Se volete rievocare Hi-Fi Rush in qualche modo, sappiate che la splendida colonna sonora è arrivata anche su Amazon con dei bellissimi vinili.

Ma niente paura, perché in questa giornata buia di Xbox l'unica certezza è che ci sarà sempre un altro controller per giocare (...).