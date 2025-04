I fan sono infuriati per i prezzi di Switch 2: «Abbassateli»

Se Nintendo si stava chiedendo quale sarebbe stata la reazione della community di fronte ai prezzi dei videogiochi per Switch 2, direi che i primi risultati ci restituiscono un'immagine chiara e inequivocabile.

Nelle scorse ore si è infatti tenuto il primo appuntamento dei nuovi Nintendo Treehouse Live, eventi streaming pensati per mostrare più da vicino il gameplay di alcuni dei videogiochi più interessanti in arrivo su Switch 2, come Mario Kart World o Donkey Kong Bananza.

Probabilmente Nintendo si aspettava di vedere commenti ricchi di entusiasmo per le novità di gameplay svelate all'interno dell'evento, ma non è stato affatto così.

Come ci segnala infatti IGN USA, la chat è stata presa d'assalto da migliaia di utenti che hanno scritto lo stesso identico messaggio: «Drop the price», ovvero «Abbassate il prezzo».

La nostra Stefania Sperandio vi scriveva ieri di come la comunicazione sui prezzi sia stata decisamente inaccettabile: nel Direct non vi è stata alcuna traccia del costo di console e giochi, costringendo i giocatori — e la stampa — a scoprire l'amara notizia dei rincari da soli e con le proprie forze.

Di conseguenza, il Treehouse Live ha rappresentato l'unico modo diretto che i giocatori hanno avuto per poter comunicare il proprio disappunto direttamente a Nintendo, e il messaggio sembra non ammettere discussioni: 90 euro per un videogioco non sono accettabili.

Anche gli ultimi post pubblicati sugli account social di Nintendo seguono lo stesso trend, con i commmenti degli utenti più votati che chiedono proprio di abbassare i prezzi.

Molti fan rievocano anche gli spettri del lancio di 3DS e del flop di WiiU, invitando altri utenti a «votare con il portafogli»: un chiaro segnale ai dirigenti di ricordare il loro passato e non abusare della passione degli utenti.

Difficile immaginare che la casa di Kyoto possa fare dietrofront in questo momento così delicato, ma personalmente spero che i dirigenti capiscano in tempo che questi prezzi per Switch 2 non sono affatto una buona idea. E aggiungo anche che era da tanto tempo che non vedevo i fan Nintendo così uniti per una causa comune.

Fortunatamente acquistare il bundle di Switch 2 con Mario Kart World (tenete d'occhio la pagina ufficiale su Amazon per i pre-order) può permettere di incassare il colpo, dato che costa solo 40 euro in più della console liscia.

Tuttavia, Nintendo ha già avvisato i fan che il bundle resterà disponibile solo fino ad autunno 2025, quindi vi consiglio di non lasciarvelo sfuggire.