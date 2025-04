Non solo Direct: nuovo evento Switch 2 per i giochi

Nintendo ha annunciato che il 2 aprile 2025 alle 15:00 (ora italiana) si terrà un Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 -della durata di un'ora - durante il quale verranno svelati dettagli importanti sulla console di nuova generazione, inclusi data di lancio, prezzo e giochi disponibili al lancio.

Successivamente, il 3 e 4 aprile alle 16:00 (ora italiana), si svolgerà una presentazione Nintendo Treehouse: Live, che offrirà sessioni di gameplay in diretta dei titoli in arrivo per Nintendo Switch 2.

Inoltre, Nintendo ha organizzato la "Nintendo Switch 2 Experience", un tour mondiale che permetterà ai fan di provare la nuova console prima del suo rilascio ufficiale.

Per l'Europa, l'evento si terrà a Parigi dal 4 al 6 aprile, a Londra dall'11 al 13 aprile, a Milano e Berlino dal 25 al 27 aprile, a Madrid e Amsterdam dal 9 all'11 maggio.

Per partecipare, è necessario registrarsi tramite un sistema di lotteria; sebbene la registrazione iniziale sia chiusa, è possibile iscriversi alla lista d'attesa.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di seguire i canali ufficiali di Nintendo.

L'attesa per Nintendo Switch 2 è altissima, e queste presentazioni potrebbero finalmente rispondere a molte domande dei fan: quale sarà la reale potenza della console? Come verrà gestito il passaggio dalla vecchia generazione (che trovate su Amazon)? Quali giochi accompagneranno il lancio?

Con l'ombra della concorrenza sempre più presente, Nintendo dovrà dimostrare ancora una volta di essere in grado di innovare e sorprendere.

Non resta che aspettare per scoprire se la grande N riuscirà a conquistare nuovamente il pubblico come ha fatto con la prima Switch.

Mentre quindi manca poco al Direct di Nintendo Switch 2, l'azienda nipponica si prepara lanciando una foto esclusiva, con Joy-Con "mouse" annessi.

Ma non solo: avete letto che forse non dovreste vendere la vostra Switch per Nintendo Switch 2?