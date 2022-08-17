Tra i nuovi giochi targati Marvel in arrivo, vi è anche e soprattutto il nuovo gioco di Amy Hennig, la creatrice di Uncharted.

Gli amanti della saga di Nathan Drake (trovate L’Eredità dei Ladri in sconto su Amazon) oltre che dei vari eroi della Casa delle Idee, tengono da tempo d'occhio questo progetto, sul quale abbiamo al momento ben poche informazioni.

Vero anche che La casa di Topolino ha da poco svelato il primo grande evento dedicato alle sue produzioni videoludiche in uscita il Disney & Marvel Games Showcase, il quale potrebbe riservare qualche sorpresa in tal senso.

Ad ogni modo, dopo che i fan si erano già dilettati a supporre quale o quali sarebbero stati gli eroi protagonisti del gioco della Hennig, ora si sono spinti ancora oltre.

Come riportato anche da GamesRadar, il prossimo gioco Marvel di Amy Henning potrebbe raccontare una storia dei Fantastici Quattro, come ipotizzato dai fan.

Come sottolineato in un post su Reddit il gioco Marvel attualmente in fase di sviluppo con Skydance New Media e diretto da Amy Henning è un gioco "corale".

In precedenza si era ipotizzato che il titolo sarebbe stato incentrato su Daredevil, Ant-Man o, appunto, i Fantastici Quattro: i nomi sono stati proposti come potenziali contendenti in un episodio del podcast Fatman Beyond - condotto dal regista Kevin Smith - del 2021.

Facendo attenzione a non svelare troppo, Smith aveva lasciato intendere che alcuni partecipanti alla chat avevano indovinato il progetto (molti avevano citato proprio i F4).

Sappiamo già anche che Disney/Marvel hanno in programma un reboot della serie cinematografica dei Fantastici Quattro nella Fase 6 del MCU, quindi non ci stupiremmo se anche un gioco dedicato a Reed Richards e soci fosse in programma, soprattutto dopo il successo di Marvel's Spider-Man e l'entusiasmo che circonda il suo sequel, Marvel's Spider-Man 2.

Restando in tema, Marvel's Spider-Man ha avuto un debutto col botto, secondo i numeri di Steam: c'è davvero tanta voglia di giochi PlayStation su PC.

Ma non solo: dei dati trovati nel codice dell'edizione PC del gioco dedicato all'Arrampicamuri suggeriscono che Insomniac stia valutando una co-op a base di ragni.