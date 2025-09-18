Settembre continua a portare grandi novità per gli utenti di Xbox Game Pass. A partire dal 18 settembre, due nuovi titoli entrano ufficialmente nel catalogo, pronti a essere scaricati e giocati senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati.

Si tratta di Frostpunk 2 e Wobbly Life, disponibili rispettivamente su Cloud e Xbox Series X|S (per il primo) e su Cloud, PC e console Xbox Series X|S (per il secondo).

Frostpunk 2 è il seguito dell’acclamato city builder post-apocalittico di 11 bit studios. Ambientato trent’anni dopo gli eventi del primo capitolo, il gioco sfida i giocatori a prendere decisioni morali difficili per garantire la sopravvivenza dell’umanità in un mondo che sta lentamente morendo di freddo.

La novità più grande? Una maggiore enfasi sulle tensioni politiche interne, con fazioni in lotta per il potere e la tua autorità messa costantemente alla prova. Se il primo Frostpunk era un pugno nello stomaco, questo secondo capitolo promette di essere ancora più spietato.

Wobbly Life, invece, è il titolo ideale per chi cerca qualcosa di più leggero e spensierato. Si tratta di un open world sandbox in stile comico, perfetto da giocare in multiplayer con gli amici.

Il gioco ti permette di esplorare una città colorata, accettare lavori strampalati, guadagnare denaro e comprare case, vestiti e veicoli. L’esperienza è volutamente caotica e divertente, puntando tutto sul nonsense e sulla libertà di sperimentare.

Con queste due aggiunte, Xbox Game Pass continua a dimostrarsi uno dei servizi più convenienti per chi ama provare nuovi giochi senza spendere cifre esorbitanti. Gli abbonati possono godersi sia l’intensità drammatica di Frostpunk 2 che la leggerezza di Wobbly Life, il tutto con un semplice download.

Resta da capire se Microsoft annuncerà altre sorprese per la prima metà di ottobre: Game Pass ci ha abituato a colpi di scena last minute, e i fan già sperano in un altro annuncio bomba per iniziare il prossimo mese in bellezza.