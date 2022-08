Il gioco Marvel dalla creatrice di Uncharted sta per mostrarsi: Disney svela un grande evento

La casa di Topolino ha svelato il primo grande evento dedicato alle sue produzioni videoludiche in uscita: è stato infatti annunciato il Disney & Marvel Games Showcase, che ha anticipato una carrellata di nuovi videogiochi in uscita.

Tra i tanti prodotti che vedremo nel corso di questa nuova conferenza ci sarà anche il nuovo gioco Marvel di Amy Hennig, la creatrice di Uncharted (trovate L’Eredità dei Ladri in sconto su Amazon) sul quale abbiamo al momento ben poche informazioni.

Sappiamo infatti che sarà un gioco d’azione e d’avventura a sfondo narrativo, ma attualmente non sono stati annunciati quali saranno i supereroi coinvolti, nonostante ci sia chi è pronto a scommettere si tratti dei Fantastici 4 o di Ant-Man.

Non sarà però l’unico annuncio in arrivo: come potete vedere voi stessi dal breve trailer che vi abbiamo proposto in cima a questo articolo ci saranno tanti altri annunci, dedicati non solo a Marvel ma anche a Star Wars, Alien e altri titoli in uscita legati al mondo Disney.

Oltre alla nuova produzione di Skydance New Media, lo studio di Amy Hennig, Disney ha già anticipato che potremo scoprire novità su Marvel’s Midnight Suns, recentemente rinviato al 2023, Disney Dreamlight Valley e nuovi aggiornamenti dedicati a LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.

Nel trailer è però possibile vedere anche riferimenti a una produzione ambientata nell’universo di Alien, dato che per un frammento di secondo si vede comparire uno Xenomorfo, e ad Avatar Frontiers of Pandora, costretto anch’esso a un rinvio molto distante: per pochi frammenti di secondi si sono mostrati anche Disney Mirrorverse e Disney Speedstorm, produzioni free-to-play particolarmente attese dagli appassionati.

La casa di Topolino ha poi confermato che le sorprese non finiranno qui e che ci saranno annunci inediti: l’appuntamento da segnare sul calendario è dunque fissato al 9 settembre alle ore 22.00 locali. Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità dall’evento Disney & Marvel Games Showcase.

Curiosamente, la casa delle Idee si è resa recentemente protagonista di una nuova curiosa collaborazione: gli artisti di Marvel hanno infatti realizzato degli speciali artwork dedicato agli eroi di FIFA Ultimate Team.