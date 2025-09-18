Il fuoco dell’hype per Grand Theft Auto VI continua a bruciare più forte che mai, e le ultime indiscrezioni fanno impazzire i fan: secondo nuove voci, il gioco potrebbe introdurre un realistico sistema di invecchiamento in tempo reale per i suoi protagonisti, Lucia e Jason.

Una meccanica che, se confermata, rappresenterebbe una delle innovazioni più significative nella storia della serie.

Le speculazioni online parlano di cambiamenti progressivi che avverrebbero man mano che la storia avanza: capelli che crescono e possono essere tagliati o acconciati, cambi di abbigliamento legati al passare delle stagioni o alle fasi di vita dei protagonisti, volti che mostrano i segni del tempo.

In sostanza, una simulazione di invecchiamento che darebbe una nuova dimensione alla narrazione di GTA 6, rendendo i personaggi più umani e credibili.

L’idea sembra ispirata alle meccaniche di realismo viste in Red Dead Redemption 2, dove il protagonista Arthur Morgan vedeva la propria barba crescere dinamicamente, il peso corporeo variare in base a dieta e attività fisica e persino lo stato di salute influenzare l’aspetto complessivo.

Applicare un sistema del genere a due protagonisti in un mondo urbano e moderno come quello di Vice City potrebbe dare a GTA 6 un livello di immersione mai raggiunto prima.

Naturalmente, Rockstar Games non ha ancora confermato nulla. Ma i fan sembrano entusiasti all’idea: un sistema di invecchiamento potrebbe rafforzare l’impatto emotivo della storia, facendo percepire il passare del tempo non solo attraverso le missioni ma anche attraverso i protagonisti stessi.

In un gioco che si vocifera sarà il più ambizioso di sempre per Rockstar, questa aggiunta potrebbe diventare uno dei suoi elementi distintivi.

Se queste indiscrezioni si riveleranno vere, GTA 6 potrebbe essere il primo open world capace di farti “crescere” insieme ai suoi personaggi – un passo avanti per il medium e un nuovo standard per l’immersione narrativa nei videogiochi.