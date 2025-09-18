È giovedì, e come sempre questo significa una cosa per i giocatori su PC: nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store. A partire da oggi, 18 settembre, e fino alle 17:00 del 25 settembre, è possibile riscattare ben due giochi senza pagare un centesimo: Project Winter e Road Redemption.

Project Winter è un multiplayer social deception a otto giocatori in cui la fiducia è una risorsa scarsa. L’obiettivo è sopravvivere a condizioni climatiche estreme, collaborando per raccogliere risorse, riparare strutture e fuggire. Ma attenzione: tra i sopravvissuti si nascondono i traditori, pronti a sabotare i tuoi piani e a farti fuori nel momento meno opportuno.

Road Redemption, invece, è un action racer che mescola corse su moto, combattimenti all’arma bianca e sparatorie in pieno stile arcade. È il successore spirituale di Road Rash, con campagne single-player e modalità cooperative online e locali. Perfetto per chi ama le sfide ad alta velocità e non disdegna un po’ di caos su due ruote.

Scaricare i giochi è semplicissimo. Ecco come fare, passo per passo:

Apri il launcher di Epic Games Store (oppure visita il sito ufficiale da browser). Accedi al tuo account (o creane uno nuovo, se non lo hai già). Vai nella sezione “Gratis questa settimana” nella homepage. Seleziona Project Winter e Road Redemption uno alla volta e clicca su “Ottieni”. Conferma l’acquisto a costo zero e i giochi saranno aggiunti alla tua libreria per sempre.

Ancora una volta, Epic Games Store (qui tutti i giochi usciti dal 2018) si conferma un punto di riferimento per chi vuole ampliare la propria collezione digitale senza spendere un euro.

Che tu voglia tradire i tuoi amici nella neve di Project Winter o scatenarti nelle corse brutali di Road Redemption, questa settimana c’è pane per i tuoi denti.

Personalmente, adoro quando Epic riesce a proporre due titoli così diversi nello stesso drop: uno punta sulla cooperazione e la paranoia, l’altro sul puro divertimento arcade. Perfetta combinazione per spezzare la routine del backlog.