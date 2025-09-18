È giovedì, e come sempre questo significa una cosa per i giocatori su PC: nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store. A partire da oggi, 18 settembre, e fino alle 17:00 del 25 settembre, è possibile riscattare ben due giochi senza pagare un centesimo: Project Winter e Road Redemption.
Project Winter è un multiplayer social deception a otto giocatori in cui la fiducia è una risorsa scarsa. L’obiettivo è sopravvivere a condizioni climatiche estreme, collaborando per raccogliere risorse, riparare strutture e fuggire. Ma attenzione: tra i sopravvissuti si nascondono i traditori, pronti a sabotare i tuoi piani e a farti fuori nel momento meno opportuno.
Road Redemption, invece, è un action racer che mescola corse su moto, combattimenti all’arma bianca e sparatorie in pieno stile arcade. È il successore spirituale di Road Rash, con campagne single-player e modalità cooperative online e locali. Perfetto per chi ama le sfide ad alta velocità e non disdegna un po’ di caos su due ruote.
Scaricare i giochi è semplicissimo. Ecco come fare, passo per passo:
- Apri il launcher di Epic Games Store (oppure visita il sito ufficiale da browser).
- Accedi al tuo account (o creane uno nuovo, se non lo hai già).
- Vai nella sezione “Gratis questa settimana” nella homepage.
- Seleziona Project Winter e Road Redemption uno alla volta e clicca su “Ottieni”.
- Conferma l’acquisto a costo zero e i giochi saranno aggiunti alla tua libreria per sempre.
Ancora una volta, Epic Games Store (qui tutti i giochi usciti dal 2018) si conferma un punto di riferimento per chi vuole ampliare la propria collezione digitale senza spendere un euro.
Che tu voglia tradire i tuoi amici nella neve di Project Winter o scatenarti nelle corse brutali di Road Redemption, questa settimana c’è pane per i tuoi denti.
Personalmente, adoro quando Epic riesce a proporre due titoli così diversi nello stesso drop: uno punta sulla cooperazione e la paranoia, l’altro sul puro divertimento arcade. Perfetta combinazione per spezzare la routine del backlog.