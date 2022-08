Nel futuro di Spider-Man su PS5 c’è il gioco in co-op?

Quando, ormai quasi un anno fa, venne annunciato Marvel’s Spider-Man 2, ci abbiamo pensato un po’ tutti: considerando che ora dobbiamo fare i conti con Peter Parker e con Miles Morales, cosa accadrebbe se potessimo controllare due Spider-Man anziché uno solo?

A quanto pare, è qualcosa a cui ha pensato anche Insomniac Games, e che potrebbe portare avanti per il futuro. A svelarlo sono stati i dataminer che si sono messi al lavoro per analizzare il codice dell’appena uscito Marvel’s Spider-Man in versione PC, dove hanno trovato dei riferimenti a una possibile modalità multiplayer o co-op.

In queste porzioni di codice (thanks ResetEra), infatti, ci sono dei riferimenti ad alcune opzioni da visualizzare se il gioco è «impostato in co-op», modalità che sappiamo invece non essere prevista nel titolo così come è uscito ad oggi.

Due Spidey che agiranno all'unisono?

Nel codice si trovano anche riferimenti a “Superiror_Spider-Man_Winner_Message”, che sembrerebbe alludere invece a una modalità competitiva dove solo uno degli Spider-Man può uscirne vincitore.

Ci sono poi riferimenti vari a Giocatore 1, Giocatore 2, Squadra Rossa e Squadra Blu, che a loro volta suggeriscono che al di là della co-op apertamente citata probabilmente si è valutato (o si sta valutando) di integrare all’interno del gioco una modalità multiplayer.

Viene da domandarsi se si sia trattato solo di prove poi scartate, che hanno lasciato qualche residuo nel codice del gioco, o se si tratti invece di basi che poi vedremo venire effettivamente implementate in Marvel’s Spider-Man 2.

Come dicevamo in apertura, infatti, il gioco alla sua presentazione aveva colpito proprio per il fatto di proporre due Spidey e immaginare dei momenti in cui, in compagnia di un amico, uno potrebbe controllare il primo e uno il secondo potrebbe risultare piuttosto spettacolare.

Al momento, però, siamo nel puro campo delle ipotesi ed è anche possibile che queste porzioni di codice non conducano a niente di concreto e siano rimaste lì solo per errore, poiché non saranno portate avanti.

Qualsiasi sia la verità, vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 dovrebbe uscire nel corso del 2023 e sarà la prima opera di casa Sony interamente pensata solo per PS5, tra le sue produzioni completamente originali.

Horizon: Forbidden West (lo trovate su Amazon in forte sconto), Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok, come ricorderete solo tra quelle di quest’anno, sono infatti tutte produzioni cross-gen uscite anche su PS4.

