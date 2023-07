I fan hanno scoperto come giocare a Pokémon Sleep... senza dormire

Da questa settimana, il bizzarro Pokémon Sleep è diventato ufficialmente disponibile anche in Italia: si tratta di un'app in grado di tracciare il vostro sonno, con l'obiettivo di spingervi a dormire meglio.

Il nostro smartphone dovrà infatti essere posizionato vicino al nostro cuscino durante la notte, permettendogli così di monitorare il sonno e fare in modo che il nostro Snorlax riesca ad attirare altri Pokémon.

E sì, tra questi ci possono anche essere gli Shiny, ma non sono trasferibili nei giochi principali o su Pokémon GO.

Ma c'è un'altra compatibilità molto importante con l'app popolare di Niantic, ed è per questo motivo che i fan sono già riusciti a capire come giocare a Pokémon Sleep... senza dormire un solo istante.

Come riportato da Eurogamer.net, l'applicazione ha un tempo di durata per la registrazione del sonno di un minimo di 90 minuti: basta dunque "far finta" di dormire, cambiare manualmente la data sul cellulare al termine della canonica ora e mezza e ripetere il procedimento tutte le volte che lo riterrete necessario.

Ma perché spingersi a tanto per quella che è una semplice app che vuole monitorare il vostro sonno? Il motivo è presto detto: su Pokémon GO è attualmente in corso un evento speciale per aggiungere alla nostra squadra uno speciale Snorlax in costume.

Tuttavia, per farlo sarà necessario l'acquisto del dispositivo Pokémon GO Plus + (lo trovate su Amazon) e monitorare diverse giornate di sonno: per questo motivo, molti utenti hanno iniziato a sfruttare questo trucco per avere più Snorlax tutti di fila, nella speranza che almeno uno di loro sia Shiny.

Insomma, se anche voi volete fare più "partite" consecutive a Pokémon Sleep senza dovervi necessariamente fare una buona dormita, adesso sapete come procedere. Per quanto possa sembrare assurda l'idea, ovviamente.

Se preferite aspettare un capitolo principale della serie, potrebbero esserci buone notizie in arrivo: secondo alcune indiscrezioni, il prossimo episodio potrebbe essere un nuovo Leggende Pokémon ispirato a Bianco e Nero.