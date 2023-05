The Last of Us, la serie è stata un successo incredibile, ora è davvero ufficiale

The Last of Us di HBO è, ad oggi, uno degli adattamenti di videogiochi meglio realizzati di tutti i tempi, tanto che i numeri sembrano dare ragione a questa affermazione.

La serie creata dagli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno infatti replicato in live action il gioco di Naughty Dog (che trovate su Amazon) per un risultato finale davvero fedele al primo capitolo della saga.

Mentre già si parla della Stagione 2 e di come questa correggerà i "difetti" della prima, emergono ora dettagli specifici su quanto la Stagione 1 ha impattato sul network HBO.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, i nuovi numeri rilasciati dalla casa madre Warner Bros. Discovery mettono le cose in prospettiva.

Sapevamo già che l'adattamento di The Last of Us di HBO, acclamato dalla critica, ha fatto record di ascolti, ma secondo un rapporto sui guadagni negli Stati Uniti la serie ha avuto una media di circa 32 milioni di spettatori per episodio.

Warner Bros Discovery:



The Last of Us is averaging almost 32M viewers per episode in the U.S.



Most-watched title ever on HBO Max in Europe & LatAm.



Company's total streaming subscriber base rose to 97.6M in March, up 1.6M since December, and this segment is now profitable. pic.twitter.com/Ze7Tsme7ro — Dom (@DomsPlaying) May 5, 2023

Non solo: in Europa e in America Latina è stata la serie HBO Max più vista di tutti i tempi. Questo enorme successo ha spinto il servizio streaming a toccare ben 97,6 milioni di abbonati entro la fine di marzo 2023 e ha portato a un gran profitto effettivo per l'azienda.

Ovviamente, HBO Max non vede l'ora che la seconda stagione di The Last of Us arrivi il prima possibile, anche se immaginiamo che ci vorrà ancora qualche anno prima di poterla vedere sui nostri schermi.

Del resto, Bella Ramsey ha da poco anche condiviso il pensiero secondo il quale non vede l'ora di approcciarsi alla nuova stagione di TLOU HBO.

Restando in tema, Mazin è tornato a parlare del processo creativo che seguiranno lui e Druckmann per trasformare TLOU Part II in serie TV.

Infine, sempre Ramsey, interprete di Ellie, ha parlato della pressione di dover realizzare una scena iconica della prima stagione.