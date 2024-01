I fan di GTA 6 si aspettano camei da... Red Dead Redemption 2

GTA 6 sarà uno dei videogiochi più grandi di tutti i tempi, secondo solo all'altrettanto celebre Red Dead Redemption 2.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) sarà infatti uno degli eventi più importanti del 2025.

Advertisement

In attesa che anche il Trailer 2 ottenga lo stesso successo del precedente, si continua a parlare di ciò che il gioco potrebbe offrire.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan di GTA 6 pensano che alcuni personaggi di Red Dead Redemption 2 potrebbero comparire nella storia e nei contenuti secondari del gioco, nonostante i due titoli siano distanti centinaia di anni.

Il gioco sarà ambientato nello stato fittizio di Leondia, e gli abitanti della Florida reale hanno commentato quanto Rockstar Games sia stata accurata nel convertire la loro casa selvaggia in un videogioco.

Dal momento che Vice City è stata confermata come una delle tante aree esplorabili del gioco, ci saranno sicuramente molte allusioni al titolo originale, ma alcuni fan pensano che anche i personaggi di Red Dead Redemption 2 potrebbero fare la loro comparsa.

Sicuramente starete pensando come possono comparire personaggi del selvaggio West in un GTA dei giorni nostri, ma a quanto pare qualcuno ha un'idea.

Un utente di Reddit chiamato TomDH_9991 ha pubblicato un post in cui afferma che potrebbe esserci la possibilità di vedere Francis e altri personaggi secondari di Red Dead Redemption 2 in GTA 6.

Per chi non lo sapesse, Francis era uno strano tipo che si incontrava durante un incontro casuale, vestito con abiti non adatti al periodo storico di Arthur e la banda.

Questo ha fatto credere a molti che si trattasse di un viaggiatore nel tempo, il che rende del tutto possibile che lo rivedremo in GTA 6, magari prima del viaggio nel passato o subito dopo.

Non è nemmeno l'unico personaggio che i giocatori si aspettano di vedere, come ha detto un commentatore: «Mi piacerebbe vedere Strange Man... Immaginate di incontrarlo tra la folla o di vederlo in lontananza che vi osserva».

Conoscendo Rockstar, ci saranno sicuramente molti Easter Egg e segreti da scoprire, e i fan avranno anni per rintracciarli quando il gioco sarà lanciato nel 2025.

Presunti camei a parte, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar.

Ma non solo: alcuni ritengono che il prossimo e attesissimo Grand Theft Auto 6 sia destinato a fallire, come si legge in un thread su Reddit.