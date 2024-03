I fan di GTA 6 dovrebbero tenere d'occhio un gioco in uscita quest'anno

In vista dell'uscita di GTA 6, i fan potrebbero voler dare un'occhiata a The Precinct, un gioco di prossima uscita dello sviluppatore Fallen Tree Games Ltd.

Dopo l'uscita di GTA V (che trovate su Amazon), l'attesa per altri giochi simili continua a crescere e The Precinct potrebbe soddisfare i giocatori in cerca di una versione unica del genere.

Considerando anche che GTA 6 si troverebbe nelle "fasi finali" dello sviluppo, la cosa intriga due volte.

Come riportato anche da Game Rant, annunciato lo scorso anno ma passato decisamente in sordina The Precinct sembra un classico GTA con visuale dall'alto, e con un tocco di L.A. Noire.

Nel gioco prenderemo il controllo di Nick Cordell Jr., un agente di polizia fresco di nomina nella città fittizia di Alverno, mentre affronta lo squallido mondo del crimine organizzato.

La prospettiva isometrica di The Precinct offre ai giocatori una visione a volo d'uccello dell'ambiente circostante.

Il tutto ricorda molto i classici giochi di Grand Theft Auto, nonché Grand Theft Auto: Chinatown Wars per Nintendo DS.

I combattimenti, i movimenti e la gestione dei veicoli saranno inevitabilmente influenzati dalla prospettiva scelta, ma la premessa di fare parte delle forze dell'ordine suggerisce una maggiore attenzione a un gameplay più "calmo" e riflessivo.

Detto questo, la premessa unica di The Precinct - atteso nel corso dell'anno - potrebbe essere interessante da provare prima di GTA 6, dato che ogni gioco esplorerà lati opposti della stessa medaglia.

Del resto, è molto probabile che non vedremo GTA 6 prima del mese di aprile 2025, quindi tempo per giocare ad altro c'è.

Restando in tema, alcuni fan sono ora convinti di sapere che il prossimo Grand Theft Auto 6 otterrà un punteggio pressoché perfetto su Metacritic.

Ma non solo: il presunto GTA 6 Online sarà un vero e proprio nuovo inizio, accantonando il vecchio GTA Online che i giocatori old-gen hanno imparato ad apprezzare fin troppo bene.