GTA 6 sarà rinviato? Parla Take-Two

GTA 6 è sicuramente il gioco più atteso del prossimo anno, visto che i fan non sembrano avergli tolto gli occhi di dosso dopo il Trailer 1.

Il primo video dedicato al sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è stato infatti uno degli eventi più importanti del 2023.

Del resto, il trailer ha ottenuto un record assoluto su YouTube, che poco non è.

Ora, mentre la data di uscita del gioco è al momento ignota, Take-Two ha lasciato intendere (via VGC) che non lo vedremo comunque prima di aprile 2025, sebbene un ritardo è al momento fuori discussione.

Grand Theft Auto 6 sembra destinato a uscire dopo marzo 2025, stando alle ultime indicazioni sugli utili dell'editore Take-Two.

Questo secondo gli analisti di Wedbush Securities Nick McKay e Michael Pachter, che venerdì hanno dichiarato che il gioco sembra essersi allontanato dalla finestra di uscita prevista per l'inizio del 2025.

Giovedì, Take-Two, proprietaria di Rockstar, ha rivisto al ribasso le previsioni per il prossimo anno fiscale (FY25), che va da aprile a marzo 2025.

In una nota di ricerca intitolata "$7 Billion Means No GTA in FY:25", gli analisti hanno scritto: «Possiamo solo supporre che GTA 6 sia slittato fuori dal FY:25, in linea con le nostre precedenti aspettative».

«Il management ha dichiarato che il numero di prenotazioni del prossimo anno sarà di poco superiore ai 7 miliardi di dollari, una cifra ben lontana dai commenti iniziali di 8 miliardi di dollari di maggio e dalla prima revisione di poco meno di 8 miliardi di dollari di novembre», hanno aggiunto.

«Il calo ci rende quasi certi che GTA 6 non uscirà nel prossimo FY. Detto questo, non abbiamo motivo di credere che il gioco sia slittato dal calendario 2025, ma è ragionevole supporre che verrà lanciato più avanti nel corso dell'anno».

