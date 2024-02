GTA 6 Online sarà quasi certamente un "nuovo inizio"

GTA 6 è sicuramente il gioco più atteso del prossimo anno, oltre al fatto che porterà con sé una modalità multiplayer come accaduto con il celebre GTA Online del quinto capitolo.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) sarà infatti uno degli eventi più incisivi del 2025.

Advertisement

Del resto, solo il primo trailer del prossimo big Rockstar ha ottenuto un record assoluto su YouTube.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan sono convinti che il cosiddetto GTA 6 Online sarà un vero e proprio nuovo inizio, accantonando il vecchio GTA Online.

Presumibilmente, GTA Online sarà sostituito da un successore di nuova generazione. La domanda che i fan vogliono sapere è: i nostri progressi saranno trasferiti? La risposta è probabilmente no, anche se ancora non la si può affermare con certezza.

Negli ultimi giorni questo è stato uno dei principali argomenti di discussione su Reddit, con molti che concordano sul fatto che il trasferimento dei progressi è altamente improbabile.

«La vostra attuale progressione in GTA Online non sarà trasferita», ha scritto "ToppleToes", dando il via alla discussione.

«Ho visto persone postare che volevano che i loro progressi in GTAO venissero trasferiti al prossimo GTAO quando uscirà GTA 6. [...] Innanzitutto, GTA 6 sarà un gioco completamente diverso. Nuova mappa, nuovi personaggi e nuova storia. Sarebbe davvero stupido se Rockstar decidesse di farci trasferire i progressi.»

E ancora: «Ho giocato a GTAO per anni. Ho fatto tutto quello che c'era da fare e ho comprato tutto quello che potevo. [...] Immaginate che qualcuno che non ha mai giocato all'attuale GTAO inizi a giocare al nuovo GTAO e veda che il 90% della lobby ha già tutto. Non si connetterebbe più».

«Dovremmo iniziare daccapo. È questo il bello. Dal non avere nulla al fare lavori, missioni e rapine. Fare soldi, rendere forte il nostro personaggio e comprare le cose che vogliamo. Questo è ciò che rende il grind degno di nota. Non c'è divertimento nel giocare a GTAO se abbiamo tutto dall'inizio. Mi sconcerta che la gente pensi davvero che ci sia la possibilità che i nostri progressi vengano trasferiti».

Molti altri fan concordano: «Voglio un nuovo inizio», ha scritto "AloneBear8117", mentre "Efficient-Basil7152" ha aggiunto: «Abbiamo bisogno di un nuovo inizio. Sono stanco di grinder, tryhard e persone tossiche in GTA Online».

Anche se, ovviamente, dovremo attendere una conferma completa da parte di Rockstar, sembra che lo sviluppatore si stia già preparando a fare tabula rasa.

Grand Theft Auto 6 sembra in ogni caso destinato a uscire dopo marzo 2025, stando alle ultime indicazioni sugli utili dell'editore Take-Two.

Ma non solo: dei fan sono convinti di aver scoperto che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel Trailer 1.