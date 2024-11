Oltre a Pokémon c'è un altro gioco di carte gratis su Steam da provare

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Bloons Card Storm, un gioco di carte collezionabili che potreste provare insieme a quell'altro gioco di carte collezionabili con i Pokémon.

Ecco la descrizione di Bloons Card Storm:

«Gioco di carte collezionabili ambientato nell'universo di Bloons con meccaniche di gioco uniche, diverse abilità eroe e modalità PvP e PvE. Scaricalo subito e unisciti alla tempesta di carte!»

In Bloons Card Storm, avrete a disposizione ben quattro eroi unici, ciascuno con tre abilità esclusive, e oltre 130 carte già disponibili al lancio. Ogni battaglia è una sfida tra attacco e difesa: le scimmie non attaccano le proprie simili, quindi sarà necessario alternare sapientemente le carte scimmia e le carte bloon per sopraffare il tuo avversario e difenderti dagli assalti.

Le abilità degli eroi sono fondamentali e, utilizzando i bloon, potrai potenziarle per cambiare il corso della battaglia. Dal letale arco di Quincy al devastante lanciafiamme di Gwen, ogni eroe possiede capacità speciali che possono ribaltare le sorti dello scontro. Per un’esperienza PvP adrenalinica o una modalità in solitaria, il gioco offre sfide per ogni stile.

Inoltre, Bloons Card Storm è multipiattaforma: grazie a un account dedicato, potrete conservare i vostri progressi e portare con voi la vostra collezione di carte su tutti i dispositivi.

Dovrete essere veloci per riscattare Bloons Card Storm, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

