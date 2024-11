Il successo di GCC Pokémon Pocket stupisce anche The Pokémon Company

Pokémon è un brand capace di generare miracoli e storie assurde in termini di successo, ma GCC Pokémon Pocket sta stupendo anche chi genera i prodotti del brand.

GCC Pokémon Pocket è il titolo che ha voluto ricreare la gioia delle celebri sbustate delle carte collezionabili dei mostriciattoli tascabili più iconici, senza però dover spendere necessariamente soldi per collezionare carte reali (che comunque trovate su Amazon con diverse espansioni).

Ovvero la cosa che mezzo mondo attendeva con ansia. Lo dimostra il fatto che, nei primi giorni dopo il lancio, l'applicazione è stata un vero trionfo in termini di numeri: il terzo miglior lancio di tutti i tempi su dispositivi mobile, con $1.9 milioni incassati solo nel primo giorno.

Ma l'interesse per GCC Pokémon Pocket non è scemato perché, come riporta Gamespot, al momento l'applicazione di carte digitali di Pokémon ha raggiunto 30 milioni di download.

Numeri che il titolo raggiunge a una settimana dal debutto, con una velocità tale da sorprendere anche The Pokémon Company:

«T-t-t-trenta milioni?! Quanti pacchetti sono stati aperti, allora?», chiede The Pokémon Company alla sua community.

Sicuramente ne sono stati aperti tanti, perché il gioco ha raggiunto la vetta delle classifiche gratuite su App Store e Google Play, superando titoli di successo come Roblox e Monopoly Go, dei veri e propri juggernaut del mercato mobile.

Merito del titolo lanciato il 30 ottobre è stato quello di rendere più accessibile l'esperienza del celebre gioco di carte collezionabili su dispositivi mobile. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la possibilità di costruire i mazzi automaticamente e di utilizzare mazzi a noleggio, semplificando l'ingresso nell'ecosistema dei giochi di carte per i neofiti.

Questo dimostra, ancora una volta, quanto Pokémon sia un marchio di successo assoluto. Anche su Nintendo Switch, infatti, gli ultimi episodi dei videogiochi classici hanno realizzato numeri enormi contribuendo alla crescita generale della serie.