I Dragon Age in offerta a partire da 2,99€

Electronic Arts ha deciso di offrire la saga di Dragon Age a prezzo davvero basso, permettendo ai fan degli sparatutto in soggettiva di risparmiare fino al 90% su tutti i giochi della serie.

La saga fantasy (i cui capitoli li trovate in versione fisica su Amazon) è del resto ancora molto amata.

In attesa del prossimo Dragon Age: The Veilguard, mostrato solo alcuni giorni fa, è quindi il momento di recuperare i vecchi capitoli del franchise.

Difatti, come accaduto di recene anche alla saga di Resident Evil, i vari capitoli della serie sono offerti a prezzo davvero basso.

Sfortunatamente, se giocare su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Series X, nessuna delle offerte è rilevante, poiché tutte passano per Steam, rendendole esclusive per i fan su PC. Eccole, poco sotto:

Dragon Age: Inquisition - 3,99€ (90% di sconto)

- 3,99€ (90% di sconto) Dragon Age: Origins - Ultimate Edition - 2,99€ (90% di sconto)

- 2,99€ (90% di sconto) Dragon Age II: Ultimate Edition - 2,99€ (90% di sconto)

Tutti giochi in sconto sono disponibili da ora, cliccando semplicemente a questo indirizzo.

Ma fate in fretta, visto che ogni offerta potrebbe scadere a breve e non si sa quando sarà nuovamente disponibile a questo prezzo su Steam.

Restando in tema, giorni fa BioWare ha spiegato come ha progettato il mondo di Dragon Age the Veilguard, che non sarà un open world ma basato sulle missioni.

Ma non solo: sempre Bioware non ha alcuna paura della concorrenza e Dragon Age The Veilguard andrà per la sua strada nonostante il "potere" e il successo assolutamente fuori scala di un altro classico fantasy: Baldur's Gate 3.

Per concludere, il reveal di Dragon Age: The Veilguard è la prova che Bioware ha ancora tanto lavoro da fare per riguadagnarsi la fiducia dei giocatori, come vi abbiamo spiegato nel nostro speciale dedicato.