Dragon Age the Veilguard sarà un gioco «tutto fatto a mano»

Dragon Age the Veilguard è un progetto molto atteso e, a qualche ora dal primissimo reveal ufficiale, emergono tanti dettagli della nuova produzione fantasy di BioWare che, a differenza delle aspettative, non sarà un gioco open world.

La prima reazione dei giocatori non è stata felicissima, in occasione del primo teaser di Dragon Age the Veilguard di qualche giorno fa.

Il primo trailer del gioco non sembra aver fatto breccia nel cuore dei fan, i quali lo hanno riempito di dislike. Il filmato ha raggiunto l'incredibile cifra di 120mila dislikes e molti ne criticano il tono e l'estetica.

Il gioco potrà far ricredere i fan una volta che lo proveranno? Per ora, come riporta IGN US, sappiamo che non sarà un titolo open world.

La director Corinne Busche ha spiegato in un'intervista che Dragon Age: The Veilguard sarà un gioco basato su missioni. Questo significa che ogni luogo e tutti i contenuti del gioco saranno «toccati a mano, realizzati a mano, altamente curati».

I livelli, spiega Busche, avranno comunque un'elevata opportunità di esplorazione, percorsi ramificati, contenuti opzionali e quant'altro:

«Crediamo che questo sia il modo in cui otteniamo la migliore esperienza narrativa, la migliore esperienza momento per momento. Tuttavia, lungo il percorso, questi livelli che andremo a realizzare si aprono, alcuni di essi richiedono più esplorazione di altri. Percorsi alternativi, misteri, segreti, contenuti opzionali che troverai e risolverai. Quindi si apre, ma è un gioco altamente curato e basato su missioni.»

Busche afferma che i giocatori troveranno diversi tipi di missioni opzionali durante il loro viaggio, da quelle più piccole a quelle più grandi, con l'approccio del team di sviluppo volto a garantire che tutto sia «realizzato e curato a mano», qualunque cosa significhi.

La community stava aspettando un approfondimento più concreto e, a poche ore dall'approfondimento video di BioWare, queste informazioni ci danno un'idea ancora più chiara rispetto a quello che possiamo aspettarci.