Horizon, il nuovo gioco potrebbe non proseguire la storia di Aloy

La saga di Horizon è sicuramente una delle più ambiziose tra le IP dei PlayStation Studios, ma Guerrilla Games ha deciso di provare il prossimo step per trasformarla in un franchise che possa fungere anche da service game.

Gli sviluppatori hanno infatti già confermato l'arrivo di uno spin-off multiplayer su PS5, sul quale però ad oggi abbiamo pochissime informazioni ufficiali.

Tuttavia, come segnalato da Game Rant, nelle scorse ore è stata pubblicata una nuova interessante offerta di lavoro, che anticiperebbe come questo nuovo capitolo dovrebbe a tutti gli effetti essere considerato come un episodio a parte della saga.

Guerrilla Games è infatti alla ricerca di un Narrative Director, che avrà il compito di aiutare a guidare un team diverso di sceneggiatori per la creazione di «molteplici nuovi personaggi e storie».

Un'informazione che sembrerebbe confermare la volontà di allontanarsi dalla storia di Aloy, protagonista di Horizon Forbidden West (lo trovate su Amazon) e di Zero Dawn, ma che era anche apparsa come cameo nello spin-off per PlayStation VR2.

Se tale intenzione fosse confermata, chi non ama i giochi online non dovrebbe preoccuparsi di perdere potenziali informazioni per la storia di Aloy, dato che questo misterioso progetto dovrebbe restare separato dalla serie principale.

Ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali: del resto, come anticipavamo in apertura, il capitolo multiplayer di Horizon è ancora avvolto nel mistero.

In ogni caso, Guerrilla Games ha già confermato che arriverà anche un terzo capitolo di Horizon, che vedrà nuovamente Aloy come protagonista principale. Tuttavia, anche in questo caso non sappiamo praticamente nulla in più al riguardo.

Ma il franchise è ancora soltanto all'inizio: i piani a lungo termine potrebbero essere anche più massicci di quanto potreste immaginare, considerando che sono già stati confermati 16 progetti in cantiere.