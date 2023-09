Horizon Forbidden West Complete Edition potrebbe avere già una data d'uscita

Potrebbe essere arrivato un nuovo importante indizio per un annuncio della Complete Edition di Horizon Forbidden West, una versione speciale dell'open world di Guerrilla Games che dovrebbe includere sia il gioco base che l'espansione Burning Shores.

Considerando che il DLC è stato reso disponibile solo su next-gen, questa nuova versione dovrebbe essere disponibile solo su PS5, ma non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale relativo alla seconda avventura di Aloy (che, nel frattempo, potete comunque recuperare su Amazon).

Il primo indizio era arrivato, come spesso accade in questi casi, tramite un leak arrivato da un ente ufficiale per la classificazione dei videogiochi: adesso, un ulteriore indizio potrebbe essere arrivato da un negozio online giapponese, con tanto di possibile data d'uscita.

Secondo quanto svelato da Gematsu, il retailer Neowing ha già pubblicato online una pagina dedicata a Horizon Forbidden West Complete Edition, ancora disponibile al seguente indirizzo.

Stando a quanto riportato, l'uscita ufficiale sembrerebbe molto vicina: se le informazioni si rivelassero esatte, l'edizione definitiva di Forbidden West sarebbe acquistabile a partire dal 6 ottobre.

Horizon Forbidden West Complete Edition (PS5) listed for October 6 release at Japanese retailer Neowing. Priced at ¥7,981.



No description, but should include the base game + DLC. Bonuses are digital soundtrack, digital art book, and digital comic book.https://t.co/uPNVzNUoxu pic.twitter.com/3R3i42WMTR — Gematsu (@gematsu) September 27, 2023

Come vi anticipavamo in precedenza, non è ancora arrivato un annuncio ufficiale per questa collezione, ma sappiamo che dovrebbe includere il DLC Burning Shores e diversi bonus in digitale: colonna sonora, artbook e il fumetto dedicato.

L'inserzione riguarda inoltre esclusivamente una versione PS5, dunque non ci sarebbe ancora nessuna novità per quanto riguarda un eventuale porting PC.

Ovviamente, in assenza di comunicati ufficiali, vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità in merito.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nelle scorse giornate è comunque arrivato un annuncio ufficiale riguardante Horizon, che però non riguarda strettamente i videogiochi.

Inoltre, se avete già acquistato l'edizione base di Forbidden West, vi segnaliamo che il DLC Burning Shores è tra i protagonisti delle nuove offerte di PlayStation Store.