Horizon sta per tornare, ma non nel mondo dei videogiochi

Il DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ovvero Burning Shores, disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, non sarà certamente l'epilogo della saga, sebbene ora è il momento del gioco da tavolo.

I fan che hanno apprezzato l'ultima avventura di Aloy che trovate su Amazon saranno felici di sapere che Aloy tornerà, anche se non in un videogioco.

Ora, dopo che Guerrilla ha lasciato intendere che degli indizi sul terzo capitolo di Horizon si nascondono proprio nel DLC Burning Shores, i giocatori non sembrano infatti averne abbastanza.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, una nuova avventura di Horizon è in arrivo. Sfortunatamente, non si tratta dell'attesissimo Horizon 3, ma di Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion, un nuovissimo gioco da tavolo ambientato prima dell'arrivo di Aloy nell'Ovest Proibito.

Seeds of Rebellion sarà lanciato su Kickstarter il 21 novembre prossimo, come annunciato dal creatore Steamforged.

Creato in collaborazione con il team narrativo di Guerrilla, parliamo di un nuovo gioco da tavolo progettato per un massimo di quattro giocatori. Se avete giocato al board game originale di Horizon Zero Dawn, questa nuova versione si basa su molte delle sue caratteristiche.

La sinossi recita: "Gran parte di questa frontiera è il territorio dei bellicosi Tenakth. Sebbene la tribù sia attualmente unita sotto il grande capo Hekarro, una ribellione sta fomentando gli angoli oscuri di questo luogo misterioso. Questa potenziale insurrezione minaccia la fragile pace faticosamente conquistata tra i tre clan dei Tenakth".

Chissà se questo nuovo gioco da tavolo sarà un modo per rispondere anche ai dubbi che molti hanno avuto su Forbidden West, giudicato un flop da una parte della community nonostante il clamore.

Restando in tema, a quanto pare Horizon Forbidden West Complete Edition sarebbe uno dei prossimi annunci di Sony, stando ad un leak rilasciato in queste settimane.