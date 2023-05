Hogwarts Legacy sulla vecchia Xbox gira bene, ma c'è un problema

Hogwarts Legacy continua a mietere successi, visto che a pochi mesi dal debutto su console current-gen e PC è tempo della versione per piattaforme old-gen.

Il gioco sviluppato da Avalanche (che potete acquistare su Amazon a prezzo davvero basso) ha divertito - e diverte ancora - gli appassionati al Wizarding World.

Advertisement

Il gioco ha infatti conquistato milioni di fan in tutto il globo, tanto che i numeri delle vendite registrate in Europa sono da capogiro.

Ora, dopo avervi spiegato che la versione PS4 del gioco gira sorprendentemente bene, è tempo di fare le pulci all'edizione Xbox One.

Come riportato da Wccftech, l'analisi tecnica di ElAnalistaDeBits rivela che si tratta di un porting buono, ma non ottimo.

Su Xbox One base, la risoluzione di Hogwarts Legacy è 720p, una resa molto inferiore rispetto ai 1080p della versione per PlayStation 4 e ai 1440p della più potente Xbox One X.

La risoluzione non è l'unica cosa che distingue le versioni base per Xbox One e Xbox One X: sulla console più potente, il gioco presenta un livello di texturing più elevato, mentre la versione One ha problemi di caricamento delle texture e delle strutture poligonali.

Come su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, nonostante i tagli alla risoluzione, agli asset e i lunghi tempi di caricamento, Hogwarts Legacy sulle console Xbox One è un porting accettabile e un modo decente per goderselo nel caso non foste in possesso di console di ultima generazione (in attesa della versione per Switch, ovviamente).

Ricordiamo che per festeggiare il lancio su PS4 e Xbox One, è stato da poco rilasciato un mega aggiornamento per Hogwarts Legacy con oltre 500 fix.

Ma non solo: segnaliamo che Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato: potrebbe essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy.