Non è esattamente un periodo felice, per l'ottimizzazione dei videogiochi su svariate piattaforme. Eppure, in questo Hogwarts Legacy è riuscito ad affermarsi come una sorpresa positiva.

Nei giorni scorsi, il titolo ambientato nell'universo di Harry Potter è sbarcato anche su PlayStation 4 e Xbox One, dopo il lancio su console di nuova generazione lo scorso mese di febbraio. Abbiamo quindi tolto la polvere alla nostra vecchia PS4 standard (il modello fat, per intenderci) per rispondere a una semplice domanda: come gira Hogwarts Legacy su PS4?

Advertisement

Per rispondere, abbiamo realizzato il video di gameplay che potete vedere in apertura all'articolo, che vi offre già una risposta piuttosto esplicita. Se volete approfondire, di seguito mettiamo nero su bianco le nostre impressioni.

Il colpo d'occhio di Hogwarts Legacy su PS4

È stata una piacevole sorpresa scoprire che Hogwarts Legacy è stato ottimizzato piuttosto bene su PS4. Il gioco, sia nelle sequenze più guidate che durante il free-roam all'interno della scuola di Hogwarts, si difende con sufficiente agilità in termini di fluidità e dettagli.

Il trucco c'è: nativamente, è impostato con un frame rate bloccato a 30 fps su PS4, ma non era scontato che riuscisse a mantenere questa frequenza di frame. Invece, gironzolando di qua e di là anche nelle ambientazioni più affollate, abbiamo notato che i 30 fps sono piuttosto stabili e l'esperienza di gioco risulta così priva di singhiozzi.

Dalle opzioni c'è la possibilità di sbloccare il frame rate, ma in quel caso le cose si fanno molto più ballerine: è vero che si arriva vicini ai 60 fps in alcuni momenti, ma in altri si vede il netto calo e – personalmente – l'incostanza può risultare abbastanza fastidiosa.

In termini di risoluzione, Hogwarts Legacy lavora a 900p sulla PS4 standard su cui lo abbiamo testato, ma come segnalato da altre analisi arriva a 1080p (e quindi al full HD pieno) a 30 fps su PS4 Pro.

Un occhio attento noterà di sicuro qua e là delle incertezze nell'antialiasing e nelle ombre – con queste ultime che a volte compaiono all'ultimo –, oltre a delle texture non sempre nitide, ma nel complesso il colpo d'occhio è gradevole e la fluidità del frame rate, per niente scontata, rende Hogwarts Legacy comodamente giocabile anche su PS4.

Il punto debole: i tempi di caricamento

Una differenza davvero importante rispetto alla versione PS5 è senza dubbio quella rappresentata dai tempi di caricamento. Diciamo pure che, tornando ai vecchi hard disk (o perfino a un hard disk esterno collegato via USB a PS4), è più facile rendersi conto degli standard più comodi a cui ci hanno abituato gli SSD della nuova generazione.

Se su PlayStation 5 (e Xbox Series X|S) i caricamenti duravano pochi secondi ed erano quasi impercettibili, in questo caso gironzolando per Hogwarts avrete schermate di caricamento che superano il mezzo minuto.

Vi capiterà spesso anche di prepararvi ad aprire una porta per passare a un'altra area e, senza nessuna schermata di caricamento, vedere comparire una rotella che indica di attendere – con la porta che si aprirà solo una volta che sarà stata caricata l'ambientazione successiva.

Alcuni scorci sono piacevoli da vedere, anche su PS4

Nell'insieme, la cosa non risulta eccessivamente fastidiosa e il gioco, come potete vedere dal video in apertura, rimane fruibile in modo piuttosto comodo anche su PS4 standard, che è la più debole del pacchetto Sony.

Certo, bisognerà avere pazienza di tanto per i caricamenti, ma una volta che l'ambientazione viene mostrata ogni cosa risulta al proprio posto e non abbiamo riscontrato problemi compromettenti da segnalare.

Hogwarts Legacy su PS4: quindi?

In definitiva, quindi, Hogwarts Legacy è perfettamente giocabile anche su PS4 fat. Certo, con la vecchia generazione si accetta qualche ovvio compromesso in termini di definizione (siamo sotto il full HD sulla console base) ed è molto meglio giocare con il frame rate bloccato a 30 fps, che si dimostra molto stabile.

A parte questo, l'unico vero neo è rappresentato da tempi di caricamento che si fanno sentire e che vi chiedono di aspettare un po', nel passare da uno scenario all'altro – soprattutto a Hogwarts, mentre le cose sono più scorrevoli negli scenari "guidati" e lineari.

La scelta di Warner Bros. di concedere tempo extra alla versione old-gen di Hogwarts Legacy si è quindi rivelata azzeccata: i giocatori sulla vecchia generazione hanno dovuto aspettare di più, ma possono ora giocare un titolo perfettamente fruibile senza dover pregare per l'arrivo di patch risolutive – come troppo spesso sta invece accadendo.

Per la nostra video recensione completa del gioco e di tutto quello che offre, fate riferimento all'articolo completo. Per la nostra riflessione sulle discussioni che hanno circondato Hogwarts Legacy alla sua uscita, invece, la pagina su cui fiondarsi è questa.

Se volete acquistare il gioco su PS4 e supportare SpazioGames.it, potete farlo tramite questo link che rimanda ad Amazon.