Hogwarts Legacy per PS5 a un prezzo imperdibile! 40% di sconto!

Se non vi siete tuffati ancora nel magico mondo di Harry Potter con Hogwarts Legacy e stavate attendendo l'occasione giusta per farlo, è giunto finalmente il momento! Grazie alle offerte di Amazon, potete avere la versione PS5 di Hogwarts Legacy a soli 45,30€, rispetto al prezzo consigliato di listino di 74,99, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di quasi 30€.

Hogwarts Legacy vi permette ai giocatori di vivere la vostra avventura nel celebre Collegio di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dove potrete personalizzare il vostro studente e sviluppare le abilità magiche attraverso le classi e le varie attività. Il sistema di combattimento di Hogwarts Legacy si basa sull'uso di incantesimi, con un ampio assortimento di magie da imparare e migliorare

In Hogwarts Legacy, potrete esplorare non solo l'intera scuola di Hogwarts, ma anche le location circostanti come la Foresta Proibita e il villaggio di Hogsmeade. Ogni luogo è ricco di segreti da scoprire, missioni da completare e creature magiche da incontrare.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che "Hogwarts Legacy è un'esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. Ad una riproduzione minuziosa di Hogwarts, dei suoi intricati labirinti, dei suoi infiniti segreti, si accompagna una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts. Il gioco è a tutti gli effetti quello che un fan di Harry Potter sogna da sempre".

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori giochi per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.