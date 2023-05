Hogwarts Legacy, l'ultima patch ha reso più "difficile" un boss per i maghi oscuri su PS5

L'ultimo maxi-aggiornamento di Hogwarts Legacy ha implementato numerose novità in vista del lancio su PS4 e Xbox One, ma una non era stata segnalata accuratamente ed è stata scoperta in queste ore che hanno scelto di apprendere le maledizioni senza perdono.

In Hogwarts Legacy è infatti possibile apprendere anche Crucio, Imperio e, naturalmente, Avada Kedavra, l'anatema che uccide: un incantesimo che, seppur opzionale, si è sempre rivelato particolarmente utile per liberarsi di numerosi nemici, tra cui alcuni boss.

Tra questi vi era anche un boss opzionale della campagna di Hogsmeade, attualmente disponibile solo per l'edizione PS5 (la trovate su Amazon), che in passato poteva essere sconfitto semplicemente utilizzando Avada Kedavra.

Si tratta di Cassandra Mason, ed effettivamente uno degli oltre 500 fix segnalava di aver risolto un raro crash che poteva accadere utilizzando l'incantesimo che uccide sulla strega subito dopo che iniziava la battaglia.

Quello che però la patch non aveva segnalato, come riportato da Game Rant, è che adesso i maghi oscuri non potranno più nemmeno utilizzare l'anatema contro il boss: gli utenti segnalano infatti che tale incantesimo viene addirittura bloccato, costringendo i giocatori a sconfiggerlo "alla vecchia maniera".

È possibile che gli sviluppatori abbiano deciso di rimuovere tale funzionalità proprio per evitare potenziali crash, risolvendo così il problema "alla fonte".

In alternativa, c'è chi ipotizza che si sia trattato di una semplice scelta dovuta alla storia: dato che durante la battaglia ci sarà anche un Auror vicino a noi, avrebbe poco senso mostrargli che non abbiamo alcun problema ad eseguire una delle maledizioni senza perdono.

In ogni caso, è chiaro che tale decisione sia destinata a generare discussioni, soprattutto perché si tratta di un cambiamento che, di fatto, costringerà i giocatori a impegnarsi durante una boss battle. Anche se vogliono seguire la via del male.

Ricordiamo che durante lo scorso weekend, Hogwarts Legacy è diventato ufficialmente disponibile anche su PS4 e Xbox One: grazie al lancio delle versioni old-gen, l'ultimo adattamento del Wizarding World è tornato a conquistare le vette delle classifiche di vendita.

Se siete curiosi di scoprire come girano le versioni per le precedenti console, abbiamo testato per voi Hogwarts Legacy su PS4.