Hogwarts Legacy, la patch di luglio è disponibile: ecco cosa cambia

Avalanche Software e Warner Bros. Games non hanno ancora finito di lavorare su Hogwarts Legacy: il gioco campione di incassi del 2023 si è infatti aggiornato ancora una volta con la patch di luglio, già disponibile per il download su tutte le piattaforme.

Si tratta di un regolare aggiornamento di manutenzione, arrivato per risolvere alcuni problemi emersi dopo l'ambizioso update estivo dello scorso mese: non dovrete dunque aspettarvi novità particolarmente importanti.

L'obiettivo degli autori di Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) era quello di risolvere le cause più frequenti per i crash, che pare siano aumentati notevolmente dopo il rilascio della precedente patch.

Gli sviluppatori ci tengono tuttavia a chiedere agli utenti che giocano su PC di non attivare la pianificazione GPU con accelerazione hardware su PC con Windows 1 e schede grafiche Nvidia serie 4000, per garantire un'esperienza di gioco ottimale: una soluzione che vi avevamo già consigliato di implementare nelle scorse settimane.

Fatta questa doverosa premessa, vi lasciamo al changelog completo in lingua italiana della patch di luglio di Hogwarts Legacy per le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC, che potete consultare anche al seguente indirizzo.

PS5/XSX/PC CONTENUTO SCARICABILE: Risolto il problema per il quale non era possibile ottenere la Scopa Fulmine oscuro continuando un precedente salvataggio dopo aver scaricato e installato l’aggiornamento più recente. Localizzazione: La traduzione araba errata nel messaggio dello schermo delle ricompense pop-up degli occhiali rotondi riparati è stata corretta. Modalità foto: Risolti i problemi per i quali l’attivazione dell’opzione NASCONDI PNG non funzionava correttamente per certi studenti, draghi o dissennatori.

Risolti i problemi per i quali la mancanza di collisione permetteva al giocatore di vedere fuori dal mondo attraverso i soffitti dei sotterranei. PS5 Stabilità Risolto il problema per il quale l’attivazione della modalità fidelity e di ray tracing allo stesso tempo faceva bloccare il gioco. EFFETTI GRAFICI Risolto il problema per il quale gli effetti grafici dell’incantesimo Diffindo erano assenti. XBox Series X INTERFACCIA Risolto il problema per il quale l’effetto pixel sotto forma di puntini neri veniva visualizzato nella Guida pratica o nel menu delle mappe. Stabilità Risolto il problema per il quale il gioco si bloccava durante il combattimento del boss Fastidio. PC INTERFACCIA Risolto il problema per il quale l’utilizzo del Filtro Ritratto nella Modalità foto causava artefatti imprevisti. Compatibilità Risolto il problema che causava una sovraesposizione dopo l’aggiornamento dei driver NVIDIA alla versione 555.99.

Precisiamo inoltre che sono state implementate modifiche anche per le altre versioni di Hogwarts Legacy: trovate il changelog per le versioni PS4/XB1 al seguente indirizzo, mentre facendo clic qui troverete le modifiche per l'edizione Switch.

Qualora non l'abbiate già fatto, non possiamo dunque che invitarvi a scaricare il prima possibile l'aggiornamento relativo alle vostre edizioni di gioco.

Ricordiamo comunque che le novità non dovrebbero essere finite qui: gli sviluppatori hanno ammesso di voler prendere in considerazione l'introduzione del New Game+.