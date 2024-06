Come risolvere i problemi di crash in Hogwarts Legacy su PC

All'inizio del mese di giugno, Avalanche Software ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Hogwarts Legacy.

Il titolo (che trovate su Amazon) sembra infatti non avere ancora finito con gli update, nonostante sia disponibile da parecchi mesi.

Del resto, proprio nelle scorse settimane è stato rilasciato l'atteso update estivo, ricco di novità niente male.

Tuttavia, molti giocatori hanno segnalato che questo aggiornamento ha causato molti problemi di stabilità e crash sul PC. Se il gioco si blocca ogni 5-10 minuti, c'è però un modo per risolvere il problema (via DSO Gaming).

Innanzitutto, è possibile eseguire un downgrade del gioco alla versione precedente, oppure - cosa consigliata - è possibile disattivare l'HAGS (ossia Hardware Accelerated GPU Scheduling).

Per disabilitare l'Hardware Accelerated GPU Scheduling dovrete seguire questi semplici passi:

Fate clic su Start > Impostazioni > Sistema > Display. Scorrete in basso a destra e fate clic su "Grafica". Fate clic su "Modifica impostazioni grafiche predefinite". Disattivare l'opzione "Pianificazione GPU con accelerazione hardware".

Una volta disattivato HAGS, DLSS 3 Frame Generation non funzionerà in nessun gioco. Per poter utilizzare DLSS 3 FG, dovrete riattivare HAGS.

Ad ogni modo, Avalanche Software sta attualmente lavorando a una patch per risolvere il problema, anche se al momento non c'è ancora una data di rilascio.

Nell'attesa, i fan hanno iniziato a parlare del sequel del gioco: tra le richieste più popolari c'è il Torneo Tremaghi di Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Ma non è tutto: altri appassionati del maghetto stanno invece immaginando anche la possibilità che il sequel possa farci esplorare una Londra a mondo aperto.

Per concludere, alcune settimane fa era emersa l'indiscrezione non ancora confermata che possa essere in fase di sviluppo una nuova versione di Hogwarts Legacy e che ci stiano lavorando sopra nientemeno che vari membri di Rocksteady Studios (ossia gli autori della saga di Batman: Arkham).