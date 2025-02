Hogwarts Legacy in sconto, su (quasi) tutte le piattaforme

Se ancora non avete messo le mani su Hogwarts Legacy, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

A quasi due anni dal lancio su PS5, Xbox Series X/S e PC, e dopo l’arrivo su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, il gioco ambientato nel mondo di Harry Potter (che trovate anche su Amazon) è ora disponibile a uno dei suoi prezzi più bassi di sempre.

Come segnalato anche da CB, WB Games ha infatti tagliato il prezzo delle versioni digitali del gioco del 70% su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

Questo significa che su PS5 e Xbox il titolo è acquistabile a 22,49 euro invece dei soliti 74,99, mentre su PC il costo scende addirittura a 17,99 euro (partendo da 59,99).

L’unica eccezione sembra essere la versione per Nintendo Switch, per cui al momento non sono stati annunciati sconti.

La promozione, con ogni probabilità, è legata al secondo anniversario del gioco, che cade il 10 febbraio.

Tuttavia, WB Games non ha specificato una data di scadenza ufficiale, quindi chi è interessato a esplorare il castello di Hogwarts e i suoi dintorni farebbe bene ad approfittarne prima che l’offerta svanisca.

Sinceramente, questa è una di quelle offerte che non capita tutti i giorni. Hogwarts Legacy è riuscito a ricreare l’atmosfera del mondo magico in modo davvero convincente, e con uno sconto del 70% diventa praticamente imperdibile per chiunque sia fan di Harry Potter o degli RPG open-world.

Certo, la versione Switch resta fuori dai giochi per il momento, ma se possedete PS5, Xbox o PC, non c'è davvero motivo di lasciarselo sfuggire.

Senza contare che dal 30 gennaio scorso il gioco è stato aggiornato per supportare ufficialmente le mod, che possono essere scaricate direttamente dal menu di gioco.

Questo, mentre Avalanche Software e Warner Bros. Games si preparano a Hogwarts Legacy 2, che - da quello che sappiamo - dovrebbe includere elementi live service ed essere basato sulla potenza del motore Unreal Engine 5.