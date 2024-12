Hogwarts Legacy 2 anche multiplayer co-op? Parlano i fan

È giusto dire che Hogwarts Legacy è probabilmente il miglior videogioco ispirato al mondo magico di Harry Potter mai realizzato finora.

Non solo il titolo è stato ben accolto dalla critica, come dimostra il punteggio di 83 su Metacritic, ma è stato anche il gioco più venduto del 2023 (qui la nostra recensione).

Dato il successo critico e commerciale di Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon), ha senso che Warner Bros. stia pensando a un sequel.

Anche se Hogwarts Legacy 2 non è stato ufficialmente mostrato (anche se è chiaro che si farà), Warner Bros. ha lasciato intendere che un sequel è in programma.

Al momento, possiamo solo speculare su quali caratteristiche avrà Hogwarts Legacy 2, ma alcuni fan chiedono a gran voce che venga inclusa una modalità co-op multiplayer, una funzione che molti avrebbero voluto vedere nel gioco originale (via GamingBible).

«Hogwarts Legacy 2 deve essere co-op,» ha dichiarato TheThinkingJacob. «Essendo una persona che apprezza il tempo in famiglia, non riesco a non immaginare quanto sarebbe incredibile esplorare Hogwarts con mia moglie e le mie figlie al mio fianco.»

Ha continuato: «Mia moglie condivide il mio amore per il mondo magico, e le mie figlie stanno appena iniziando a scoprire la magia. Giocare insieme non solo ci permetterebbe di legare su qualcosa che tutti noi apprezziamo, ma creerebbe anche dei ricordi che custodiremmo per sempre.»

«Io sono d'accordo. Ci sono così tanti bei giochi single-player, ma pochi giochi co-op/multiplayer di qualità,» ha risposto Consistent-Hurry-868.

«Il mio amico, che è un grande fan di Harry Potter, non ha comprato Hogwarts Legacy perché non era un gioco multiplayer, e pensavamo che lo fosse.»

«Il fatto che il primo non avesse nemmeno una modalità co-op per due giocatori è una vergogna, anche se posso capire perché il team di sviluppo, Avalanche Software, non volesse affrontare la gestione dei server multiplayer,» ha commentato minescast.

Dall'altro lato, c'è chi è contrario. «L'ultima cosa di cui Hogwarts Legacy ha bisogno è una modalità co-op/multiplayer,» ha risposto OtterTheDruid, mentre isxxcwdj ha semplicemente scritto «No.»

Se il sequel avrà o meno una modalità multigiocatore, solo il tempo lo dirà. Nel mentre, è stata da poco aperta una petizione contro possibili aggiunte live service in Hogwarts Legacy 2.