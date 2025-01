Hogwarts Legacy sta per fare una sorpresa "magica" ai giocatori PC

Avalanche Software ha svelato una sorpresa per i giocatori di Hogwarts Legacy su PC.

Tra soli tre giorni, il 30 gennaio, il gioco (che trovate anche su Amazon) verrà aggiornato per supportare ufficialmente le mod, che potranno essere scaricate direttamente dal menu di gioco.

Inoltre, come riportato anche da Wccftech, verrà rilasciato lo Hogwarts Legacy Creator Kit, uno strumento dedicato alla creazione di mod, che sarà disponibile lo stesso giorno su Epic Games Store.

Questo kit permetterà ai giocatori di creare nuove missioni, dungeon e miglioramenti per i personaggi, come oggetti cosmetici e skin.

Le mod realizzate potranno essere inviate tramite la piattaforma CurseForge per essere poi rilasciate all'interno del gioco (e saranno ospitate e curate dalla stessa).

Per accedere alle mod ufficiali di Hogwarts Legacy, sarà necessario avere un account Steam o Epic Games Store collegato a un account Warner Bros. Games. Gli utenti possono già collegare i propri account visitando una pagina dedicata.

Nel video di presentazione, è stato anche annunciato che Avalanche ha già collaborato con alcuni creatori di mod per preparare contenuti in vista del lancio.

Ad esempio, i giocatori potranno aspettarsi la Dungeon of Doom, una mod che introdurrà un dungeon ricco di combattimenti e segreti nascosti, oltre a nuove mod per la sostituzione delle scope, un'espansione della creazione dei personaggi, personalizzazioni per gli abiti e molto altro.

Le mod già disponibili su Nexus Mods continueranno ad essere separate e scaricabili tramite i metodi tradizionali.

Nel comunicato stampa, inoltre, viene anche rivelato che Hogwarts Legacy, il gioco più venduto del 2023, ha superato i 30 milioni di copie vendute finora.

Questo non sembra essere legato alla cosiddetta Definitive Edition, che dovrebbe uscire entro l'anno. Piuttosto, sembra un passo preliminare mentre Avalanche Software e Warner Bros. Games si preparano a Hogwarts Legacy 2, che dovrebbe includere elementi live service e sfruttare Unreal Engine 5.