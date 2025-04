Hogwarts Legacy: ecco la nuova quest gratis dei fan, da ora

La scorsa settimana, milioni di fan di Hogwarts Legacy sono rimasti delusi dall'annuncio di Warner Bros., che ha ufficialmente cancellato i piani per un DLC e un'edizione estesa del popolare RPG ambientato nel mondo di Harry Potter.

Questa decisione ha lasciato il gioco privo di nuovi contenuti ufficiali, costringendo la community a colmare il vuoto. Grazie alla passione dei giocatori, infatti, nuove esperienze continuano a emergere.

Uno dei contributi più interessanti proviene dall'utente hisroyalbaguettes su CurseForge, che ha creato la mod Hermit's Hollow.

Questo contenuto gratuito aggiunge un nuovo mini-dungeon nascosto nel mondo del gioco (che trovate su Amazon), impegnativi combattimenti e la possibilità di sbloccare l'incantesimo Tempus Mutatio, capace di rallentare i nemici e conferire al giocatore una velocità aumentata.

Secondo la descrizione ufficiale della mod, scaricabile qui, Hermit's Hollow è una caverna dimenticata, un tempo rifugio di un misterioso incantatore di nome Eadric.

Ora, però, è occupata da goblin predoni e cacciatori di taglie che hanno sottratto un antico incantesimo. Il giocatore dovrà farsi strada tra queste minacce, recuperare la pergamena rubata e ottenere il potente incantesimo del tempo.

La quest si sblocca dopo aver completato la prima missione assegnata dalla Professoressa Hecat e il dungeon si trova nella regione di Feldcroft. Affrontando questa nuova sfida, i giocatori potranno esplorare il destino del misterioso eremita e impadronirsi della magia perduta.

Per chi sente la mancanza di nuovi contenuti in Hogwarts Legacy, questa mod rappresenta un'occasione imperdibile per ampliare l'esperienza di gioco.

Fortunatamente, la community dimostra ancora una volta quanto possa essere creativa e attiva nel mantenere vivo un titolo amato. Mod come Hermit's Hollow non solo offrono nuovi contenuti, ma dimostrano anche quanto i fan siano disposti a investire tempo ed energie per arricchire l’esperienza di gioco, in attesa del sequel.

Se il supporto ufficiale è venuto meno, al netto dei recenti update, almeno la magia dei fan continua a brillare.