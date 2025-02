Hogwarts Legacy si aggiorna ancora: ecco le novità

Avalanche Software ha rilasciato un importante aggiornamento per Hogwarts Legacy, introducendo significative migliorie tecniche e risolvendo numerosi problemi che affliggevano l'esperienza di gioco.

La patch del 27 febbraio, ossia il Title Update 1344582, segna un passo importante nell'evoluzione del titolo, con particolare attenzione alle tecnologie di frame generation che promettono prestazioni migliorate su diverse piattaforme hardware.

La novità più rilevante dell'aggiornamento riguarda l'implementazione di funzionalità estese per la generazione dei fotogrammi NVIDIA.

Sebbene Avalanche Software non abbia fornito dettagli specifici su cosa comportino queste "extended NVIDIA frame generation features", è importante ricordare che i possessori di GPU RTX serie 50 possono già sfruttare il DLSS 4 Multi-Frame Gen dal 30 gennaio scorso.

I test condotti su Hogwarts Legacy con la tecnologia MFG X4 hanno mostrato risultati eccellenti, rendendola altamente consigliabile per chi possiede hardware compatibile e mantiene un framerate base superiore ai 40FPS.

L'aggiornamento introduce anche il supporto per le funzionalità di frame generation di Intel (XeFG). Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) diventa così il primo titolo a supportare Intel XeSS 2, tecnologia esclusiva per le GPU Intel.

Gli utenti di schede grafiche Arc, sia con architettura Alchemist che Battlemage, potranno beneficiare di questa innovazione.

La patch affronta numerosi problemi relativi all'interfaccia utente, con particolare attenzione al sistema di mod. Sono stati risolti problemi di allineamento del testo in giapponese, prompt mancanti per le opzioni "Preferiti" e "Installa", e vari errori relativi alla visualizzazione delle mod.

L'aggiornamento risolve anche questioni frustranti come l'impossibilità di aprire l'informativa sulla privacy e i termini di servizio, il testo segnaposto per gli input del controller Switch Pro, e lo sfarfallio della descrizione delle mod quando si cambia risoluzione in modalità finestra.

Particolarmente importante è la correzione del problema con la funzione "Abilita Mod", che ora funziona correttamente quando ci si sposta tra i menu.

Sul fronte del gameplay, l'aggiornamento risolve diverse problematiche significative. I viaggi rapidi personalizzati ora funzionano correttamente, l'achievement "Third Time's a Charm" può essere finalmente sbloccato, e il riavvio silenzioso con le mod attive non fallisce più.

È stato anche risolto un problema per cui gli attacchi base lasciavano segni d'impatto vuoti sulle superfici.

In termini di stabilità, sono stati corretti crash che si verificavano durante conversazioni con Olivander con la mod "any wand" installata, e quando si attraversavano i portali di Magia Antica.

Particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento dell'ecosistema di modding. Sono stati risolti problemi con i nomi lunghi che causavano la scomparsa dei trattini bassi, questioni grammaticali nelle mod, e visualizzazioni errate dei percorsi dei file. È stata anche aggiornata l'immagine in evidenza nella pagina Discovery.

Il Creator Kit di Hogwarts Legacy è stato aggiornato alla versione 1344202, con correzioni specifiche per l'editor. Tra queste, la risoluzione del problema del progetto dell'ingresso del dungeon che scompariva quando si cambiava mod e si entrava in un livello diverso, e delle mod che sostituivano i progetti.

