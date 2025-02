Hogwarts Legacy 2 sarà un live service? Arriva una risposta

Il sequel di Hogwarts Legacy non sarà un gioco live service, secondo quanto rivelato dal noto giornalista Jason Schreier durante un recente episodio del podcast Kinda Funny Gamescast.

Questa notizia smentisce le precedenti dichiarazioni di JB Perrette, CEO di Warner Bros. Discovery, che aveva espresso l'intenzione di sviluppare giochi come servizi continui basati su grandi franchise come Harry Potter (che trovate su Amazon).

La rivelazione di Schreier va contro le aspettative createsi nell'ultimo anno, quando gli executives di Warner Bros. Discovery avevano più volte enfatizzato l'importanza dei giochi live service per il futuro dell'azienda.

Tuttavia, secondo il giornalista, queste dichiarazioni sarebbero state fatte più per compiacere gli azionisti che per riflettere i reali piani di sviluppo.

«Hogwarts Legacy 2 non sarà un gioco live service, il nuovo Batman di Rocksteady non lo sarà, e nemmeno Wonder Woman lo sarebbe stato», ha affermato Schreier.

«Non è un'azienda che sta puntando tutto sui giochi live service. Stanno puntando su quei grandi franchise.»

Nonostante ciò, Schreier ha sottolineato che alcuni executives di Warner Bros. continuano ad avere visioni ambiziose per potenziali giochi live service ambientati nel mondo di Harry Potter, immaginando scenari in cui i giocatori possano frequentare Hogwarts insieme come maghi e seguire lezioni con i propri amici.

Schreier ha anche confermato le voci su una Hogwarts Legacy Definitive Edition in sviluppo, frutto della collaborazione tra Rocksteady e Avalanche Software.

Questa edizione includerà nuovi contenuti DLC, anche se non è chiaro se saranno esclusivi o acquistabili separatamente dai possessori del gioco originale.

Nel frattempo, i fan di Hogwarts Legacy possono già esplorare nuovi contenuti grazie al recente rilascio di strumenti ufficiali per il modding su PC, che permettono alla community di creare e condividere modifiche per il gioco.

Ma non solo: un nuovo social life sim in pixel art sviluppato da Chucklefish promette di ingannare l'attesa che ci separa da Hogwarts Legacy 2: ecco di quale gioco sto parlando.