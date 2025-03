Warner Bros. avrebbe cancellato il DLC di Hogwarts Legacy

Da diverso tempo si chiacchierava sulla possibilità di un DLC a pagamento per Hogwarts Legacy, complice l'incredibile successo ottenuto dall'avventura magica ambientata nell'universo di Harry Potter.

Sappiamo infatti che Warner Bros. punta fortemente su questa IP per il futuro, al punto da non aver esitato a confermarne l'arrivo di un sequel che, per fortuna, non sarà un live-service.

L'uscita di questo presunto DLC avrebbe poi portato al rilascio di una "Definitive Edition" di Hogwarts Legacy, con copie aggiornate all'ultima versione di gioco e con il contenuto aggiuntivo già disponibile: sfortunatamente per i fan, pare che entrambi questi piani siano stati cancellati.

Secondo quanto riferito da Jason Schreier su Bloomberg (via IGN USA), Warner Bros. avrebbe deciso di cancellare il DLC a pagamento proprio questa settimana, preferendo concentrarsi esclusivamente sul sequel.

La decisione sarebbe arrivata dopo perplessità sull'effettiva quantità di contenuti: il publisher avrebbe stabilito che non vi era abbastanza materiale in sviluppo da giustificare il prezzo ipotizzato per il contenuto aggiuntivo a pagamento.

Personalmente sospetto che questa scelta potrebbe essere stata causata dalla scarsa accoglienza riservata all'espansione Kaos Sovrano di Mortal Kombat 1, che anche in quel caso è stata accusata di avere un prezzo eccessivo per gli effettivi contenuti proposti, come del resto avevo già sottolineato nella relativa recensione.

Evidentemente, Warner Bros. avrà deciso di non rischiare con quella che attualmente rappresenta una delle sue IP videoludiche più importanti: Hogwarts Legacy è stato un successo senza precedenti e rappresenta una fortissima base su cui puntare per il futuro (se dovete ancora recuperarlo, lo trovate in sconto su Amazon con le Offerte di Primavera).

Warner Bros. si è rifiutata di lasciare commenti al riguardo, ma devo ovviamente ricordarvi che il DLC di Hogwarts Legacy non è mai stato tecnicamente annunciato in via ufficiale: per questo motivo, nonostante l'affidabilità della fonte, non posso che invitarvi a prendere il tutto con le consuete precauzioni del caso.

Ricordiamo che l'azienda sta affrontando una riorganizzazione senza precedenti, che recentemente ha portato anche alla chiusura di 3 studi e alla cancellazione di diversi progetti, incluso il videogioco dedicato a Wonder Woman.

Tuttavia, pare che ci sarà ancora spazio per altri videogiochi basati sulle IP più importanti, tra cui non poteva ovviamente mancare Batman.