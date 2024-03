Hogwarts Legacy 2, i fan aprono una petizione per il sequel

Hogwarts Legacy è un gioco ancora molto amato dai fan, tanto che questi si sono ora radunati per chiedere che il sequel non abbia elementi live-service.

Il successo del gioco (che trovate su Amazon) sembra infatti aver portato al desiderio di un seguito.

Da mesi si parla infatti del sequel delle avventure nel Mondo Magico e di quanto possa essere bello graficamente.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan di Hogwarts Legacy temono che Warner Bros. renda il prossimo gioco live-service e stanno facendo di tutto per evitare che ciò accada.

Per contestualizzare, l'ultimo gioco live-service pubblicato da WB Games è stato Sucidie Squad: Kill The Justice League, che è stato un vero e proprio flo.

Alla luce di ciò, i fan temono che Hogwarts Legacy 2 possa essere in fase di sviluppo come gioco live-service e hanno deciso di protestare al fine di eludere un altro disastro.

Questo ha portato a una petizione creata da Kevin Malcom intitolata "Stop Hogwarts Legacy 2 from a Live Service", che ha già raccolto quasi 2.000 firme (qui).

In breve, la petizione sostiene che non tutti i giochi in live-service, come Helldivers 2, sono negativi: alcuni possono essere incredibilmente divertenti e ben progettati.

Tuttavia, visti i precedenti della Warner e il disastro di Suicide Squad: Kill The Justice League e la sua mancanza di contenuti, si teme che Hogwarts Legacy 2 vedrà il suo gameplay soffrire al posto di un negozio in-game.

Anche in questo caso, Hogwarts Legacy 2 non è stato annunciato ufficialmente al momento in cui scriviamo, ma viste le preoccupanti tendenze dell'industria videoludica è molto probabile che sia pieno di microtransazioni.

Nel mentre, i fan hanno già iniziato a fantasticare su cosa vorrebbero vedere nel sequel: tra le richieste più popolari c'è il Torneo Tremaghi di Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Oltre al fatto che in molti immaginano anche la possibilità di esplorare una Londra open world.