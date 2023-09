Hideki Kamiya ringrazia i fan dopo l'addio: «Non vi deluderò»

Durante la scorsa giornata è arrivato il classico annuncio che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare: Hideki Kamiya ha annunciato il suo addio a PlatinumGames, lo studio di sviluppo che lui stesso aveva contribuito a fondare.

L'autore di Bayonetta (trovate il terzo capitolo su Amazon) e di tante altre amate saghe lascerà ufficialmente la compagnia a partire dal 12 ottobre, svelando la sua intenzione di tornare a sviluppare nuovi videogiochi con il suo stile unico.

Advertisement

In altre parole, sembrerebbe proprio che il celebre director avesse bisogno di più libertà per lavorare a nuovi folli progetti: dopo l'incredibile crescita di PlatinumGames negli ultimi anni, evidentemente non era più possibile farlo nel suo precedente studio.

È stata comunque una decisione difficile per l'autore, che dopo le prime 24 ore dall'annuncio ha voluto ringraziare pubblicamente i fan per essergli rimasti vicino, garantendo di non avere alcuna intenzione di fermarsi:

«Pensavo che sarei stato attaccato ancora di più per via del mio comportamento abituale, ma ho ricevuto così tante parole di sostegno da farmi commuovere... Grazie mille... Non sono affatto preoccupato per il futuro... Finché avrò il sostegno di tutti voi, continuerò a creare giochi, quindi farò del mio meglio per non deludervi...».

みんなおはよう…

そして、普段の行いがアレなのでもっといじめられると思ったけど、たくさんの応援の言葉が届いて目頭を熱くしております…どうもありがとう…

僕の今後については全く心配ありません…皆の応援がある限り僕はゲームを作り続けますので、あとは期待を裏切らないよう全力を尽くします… — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 26, 2023

Hideki Kamiya ha poi rivelato che anche alcuni dei suoi colleghi si sono commossi alla notizia del suo addio, ammettendo poi di essere grato per l'affetto di tutte le persone che lo circondano.

Il papà di Bayonetta ha poi sfruttato l'occasione per sottolineare di non essere affatto preoccupato da alcune critiche che potrebbero arrivare da alcuni fan e di credere fortemente nella strada che ha scelto:

«Non mi importa di cosa dicono gli altri, continuerò a credere nello spirito produttivo in cui ho creduto durante la mia carriera in Capcom, Clover Studio e Platinum... Che io possa continuare a creare o meno opere all'altezza: non esiste una formula per il successo, ma prometto di mirare a questo...».

俺は、カプコン第四開発、クローバースタジオ、プラチナと続けてきた中でずっと信じ続けてきた物作りへのスピリットを、誰が何と言おうとこれからも信じ続けます…

そしてそれに恥じない作品を作り続ける…ことができるかどうか、そんな成功への方程式はどこにもないけど、それを目指す事は誓います… — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 26, 2023

Dalle sue parole è facile immaginare come si tratti di una situazione che comporta un certo rischio, ma traspare anche lo spirito combattivo che ha sempre contraddistinto Hideki Kamiya nelle sue opere: da parte nostra, non possiamo che augurarci di tornare a vederlo lavorare al più presto su nuove produzioni importanti.

A questo punto, sarà interessante vedere se Bayonetta andrà avanti anche senza il suo creatore: Kamiya aveva già ammesso di voler continuare a vedere Cereza in azione.

Recentemente, il director era intervenuto anche sulla questione del termine JRPG, ritenuto offensivo da alcuni creatori: il papà di Bayonetta non si è detto d'accordo, ma ha proposto una soluzione originale.