Hi-Fi Rush mette fine ai dubbi: i numeri non sono quelli di un flop

Si è parlato molto di Hi-Fi Rush e di come il suo shadowdrop abbia probabilmente influito negativamente sugli incassi per Tango Gameworks e Bethesda. Adesso è arrivata una nuova conferma del fatto che l'action musicale non sia stato un flop, perché i numeri aggiornati sono importanti.

Hi-Fi Rush è stato lanciato su Xbox e PC tramite Steam, ma è anche arrivato immediatamente al day one all'interno di Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), come spesso capita alle esclusive o first party.

Un report emerso in rete all'epoca del lancio affermava che Hi-Fi Rush non sarebbe riuscito a rientrare negli investimenti. Banalmente: non ha incassato abbastanza.

Dopo la prima smentita da parte di Bethesda e Tango Gameworks, che si sono dichiarate soddisfatte dell'andamento del gioco tanto da supportarlo con dei contenuti aggiuntivi, ora arrivano dei numeri a sostegno di questa tesi.

Hi-Fi Rush ha infatti collezionato un totale di 3 milioni di giocatori dal lancio ad oggi, come svela lo studio in un post su X:

«Da tutti noi di Tango Gameworks, grazie dal profondo del cuore», dice lo studio rivolgendosi a tutti coloro i quali hanno creduto in Chai e nella sua avventura.

Ovviamente questi giocatori potrebbero essere in parte, anche in gran parte, abbonati a Xbox Game Pass e non aver effettivamente acquistato Hi-Fi Rush. Tuttavia bisogna considerare che 3 milioni di giocatori sono dei numeri considerevoli per una nuova IP, lanciata non su tutte le piattaforme, e che appartiene ad un genere molto particolare.

La speranza è che il franchise possa continuare in qualche modo, ma nel frattempo potete celebrarlo anche con una colonna sonora in edizione limitata: ecco come acquistarla.

