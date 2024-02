Xbox stava valutando altri big da portare su piattaforme rivali, per The Verge

Si dice che Microsoft abbia preso in considerazione l'idea di portare altri importanti franchise su piattaforme rivali, tra cui Gears of War, il prossimo DOOM e Flight Simulator.

Come riportato da Tom Warren di The Verge (via Wccftech), tuttavia, la decisione finale di portare questi titoli first-party AAA su altre piattaforme non è ancora stata presa.

«Mi risulta che Microsoft abbia anche valutato in precedenza l'idea di portare Gears of War, Microsoft Flight Simulator e persino il prossimo DOOM su piattaforme rivali», scrive Warren in un articolo sui giochi Xbox in arrivo su PS5 e Switch dopo il podcast Xbox di ieri.

«Non sono state prese decisioni definitive su questi altri giochi, ma sicuramente ce ne saranno più di quattro. Con l'evolversi di questa strategia, è chiaro che verranno prese alcune decisioni interessanti sul futuro dei giochi Xbox e delle esclusive».

È interessante notare che The Verge scrive anche che il boss di Xbox Phil Spencer ha inviato una nota interna ai dipendenti per parlare della strategia di Microsoft per Xbox in futuro.

Questa nota fa riferimento a ciò che il presidente di Xbox Sarah Bond avrebbe già detto ai dipendenti durante l'incontro della scorsa settimana, ossia che «ogni schermo è una Xbox».

«Abbiamo una visione diversa del futuro del gioco», si legge nella nota interna di Spencer. «Un futuro in cui i giocatori hanno un'esperienza unificata su tutti i dispositivi. Un futuro in cui i giocatori possano scoprire facilmente una vasta gamma di giochi con un diverso spettro di modelli di business.».

All'inizio di questo mese, noto giornalista Jeff Grubb ha affermato che il franchise di Gears, e forse anche Halo, potrebbero fare il salto verso le piattaforme rivali, ma al momento non è ancora arrivata la conferma del caso.

Del resto, al momento non sappiamo neppure se Starfield e Indiana Jones usciranno mai su PS5, sebbene Phil Spencer abbia fatto chiarezza.