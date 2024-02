Xbox: 4 giochi diventeranno multipiattaforma, ma la filosofia non cambierà

I fan Xbox sono pronti a scoprire se ci sarà un clamoroso cambio di strategia in casa Microsoft, con possibili rinunce alle esclusive oppure no.

Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile interruzione della vendita delle console Xbox, con Phil Spencer che ha già chiarito internamente che non sarà questo il caso.

Advertisement

Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty hanno condiviso la visione sull'esclusività dei giochi, sul futuro dell'hardware Xbox e sulla promessa generale di Xbox.

Come prima cosa Spencer ha confermato che 4 esclusive diventeranno multipiattaforma, ma non ha citato di quali giochi si tratta.

Sono giochi più vecchi di un anno, sue sono giochi persistenti, due sono progetti più piccoli. Da escludere Starfield e Indiana Jones. Xbox non cambierà però strategia per quanto riguarda Game Pass e altre esclusive, console include.

I giochi first party infatti non cambieranno il loro modo di approdare anche su Game Pass (che trovate su Amazon) al day one, il che resta un tassello importante della strategia di Xbox.

I giocatori possono aspettarsi un 2024 con titoli come Senua's Saga: Hellblade II, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Avowed, Ara: History Untold, Towerborne e altri ancora in arrivo, oltre ad aggiornamenti per i franchise di Call of Duty, Minecraft, Forza, The Elder Scrolls Online e Microsoft Flight Simulator.

Lo stesso Game Pass non arriverà su altre piattaforme: «il nostro impegno per la conservazione dei giochi è incrollabile. I giocatori di Xbox dovrebbero avere fiducia nel costruire la propria libreria digitale nell'ecosistema Xbox.»

«Continueremo a ricompensare questa fiducia con le esperienze più solide e più adatte ai giocatori, tra cui la retrocompatibilità, il cross-play, la progressione dei salvataggi, il comodo cloud gaming e molto altro ancora.»

E ancora: «Le console Xbox continueranno a rappresentare un'esperienza di punta per i giocatori; è qui che si ottiene il miglior valore e la migliore convenienza, è qui che Game Pass fornisce un accesso senza precedenti a una libreria di giochi in continua evoluzione. Per essere chiari: Game Pass continuerà a essere disponibile solo sulle piattaforme Xbox.»

Xbox non sembra in ogni caso voler chiudere le porte completamente ai competitor, cosa che comunque non diverrà marcata come molti pensavano

L'hardware non sparirà, sebbene l'idea resta quella di rendere l'ecosistema Xbox disponibile su quanti più dispositivi possibili.

Il team ha inoltre confermato che molte delle novità previste, giochi inclusi, saranno svelate il prossimo mese di giugno.