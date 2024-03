Helldivers 2, per i fan i mech giocabili sono un disastro

Dopo che i fan hanno completato un apposito obiettivo all'interno del gioco, Helldivers 2 ha ufficialmente sbloccato i mech giocabili: questa feature era stata attesa a lungo dai giocatori, dopo che il team di sviluppo ne aveva già anticipato l'esistenza nelle build prima del lancio definitivo.

In seguito agli ultimi aggiornamenti, tutti gli utenti su PC e PS5 (trovate la versione console su Amazon) hanno potuto dunque schierare questi potenti mezzi per diffondere la democrazia in tutta la galassia.

O almeno, questo era il desiderio iniziale dei fan, rimasti sfortunatamente delusi dall'effettivo stato dei mech: secondo molti giocatori, questi mezzi si sono infatti rivelati fin troppo fragili, arrivando ad esplodere senza alcun reale motivo apparente.

Destructoid segnala numerosi commenti arrivati dai fan sul forum Reddit ufficiale, in cui molti utenti sottolineano di aver notato il mech esplodere perfino subito dopo averlo fatto atterrare come parte del loro stratagemma.

Sembra infatti che quasi ogni singolo ostacolo presente nei livelli di gioco possa arrivare a far esplodere il mech, anche se i giocatori di Helldivers 2 senza questi mezzi possono resistere e sopravvivere senza intoppi.

Ciò può scatenare esplosioni istantanee — o quasi — del mech senza che i giocatori abbiano la minima idea di cosa sia successo: i fan hanno segnalato che in alcuni casi, se l'azione viene effettuata troppo in fretta, potrebbero perfino attaccarsi da soli pochi istanti dopo aver lanciato un razzo.

Una situazione decisamente paradossale, dato che come stratagemma i mech dovrebbero dare un consistente vantaggio in battaglia: allo stato attuale, vengono considerati semplicemente così disastrosi da spingere i fan a prendere in considerazione altri stratagemmi, pensati per far saltare in aria i nemici più potenti.

Non possiamo che augurarci che Arrowhead tenga conto dei feedback dei fan e che decida di rendere più resistenti i mech in un futuro aggiornamento di Helldivers 2: al momento sembrerebbero creare più grattacapi che altro.

Ricordiamo che le ultime patch di gioco hanno anche aggiunto nuove armi ed equipaggiamenti, oltre ad aver introdotto condizioni planetarie letali per gli Helldiver più intraprendenti.