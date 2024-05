Helldivers 2 in crisi? Ha già perso il 62% dei giocatori dal lancio

Nelle ultime settimane molti giocatori hanno avuto la sensazione che Helldivers 2 non stesse affrontando un periodo particolarmente facile a livello di utenza, che oggi sembra essere definitivamente confermato dagli ultimi dati ufficiali.

Lo sparatutto cooperativo di Arrowhead (lo trovate su Amazon) è stato uno dei più grandi fenomeni a sorpresa di questo inizio 2024, ma evidentemente il suo effetto novità sta già iniziando a calare, con conseguente e inevitabile calo di interesse degli utenti.

Advertisement

E per quanto i numeri restino ancora positivi, sono decisamente lontani da quelli di un tempo: Eurogamer.net segnala che c'è stato un crollo di utenti corrispondente al 62% rispetto al lancio.

Questo ovviamente prendendo in considerazione unicamente Steam, dato che non sono disponibili dati precisi per le versioni PS5.

Effettivamente, dando un'occhiata alla piattaforma SteamDB è possibile notare che, almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo, il picco di utenti collegati contemporaneamente nelle ultime 24 ore è stato di 78.512 giocatori, contro il record di oltre 450mila stabilito al lancio.

Un calo di utenti che non è passato inosservato anche all'interno di Helldivers 2: i giocatori stanno fallendo sempre più spesso le missioni assegnate dagli sviluppatori, facendo accendere i riflettori su questo crollo anche nelle community ufficiali.

Questo periodo di crisi arriva a poche ore di distanza dalla gestione disastrosa degli account PSN, che ha costretto Sony a fare una parziale marcia indietro: ad oggi non è infatti ancora disponibile per la vendita in tantissimi paesi, anche se in alcuni di questi è tornato a sorpresa.

Ed è facile trovare un collegamento a questa vicenda, oltre all'inevitabile calo di interesse che è comunque naturale dopo un certo periodo di tempo. Del resto, se scegli di non vendere il tuo prodotto a molti utenti, è difficile restare sorpresi di fronte a questi numeri.

Va comunque sottolineato che l'annuncio di limitare notevolmente gli aggiornamenti nel prossimo futuro sicuramente non avrà aiutato a trattenere alcuni utenti: vedremo se nelle prossime settimane la situazione si risolleverà.