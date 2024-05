Helldivers 2 non si aggiornerà ancora più di tanto, a quanto pare

Helldivers 2 è senz'altro uno dei videogiochi dell'anno, perché ha avuto un successo grandioso arrivato con una certa sorpresa, anche per via del supporto puntuale di Arrowhead che, prossimamente, si prenderà una piccola pausa.

Sfruttando anche i trend del momento e le situazioni non-videoludiche, il team di sviluppo ha sempre mantenuto attivo Helldivers 2 grazie ad una serie di update più o meno piccoli che sono arrivati sempre con una certa frequenza.

Da qui in poi, però, le cose potrebbero cambiare stando a quanto racconta il sempre prolifico CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt.

Come riporta IGN US, infatti, i prossimi update arriveranno con più calma, ma con un obiettivo preciso: migliorare la qualità.

Questa decisione è arrivata dopo alcuni feedback da parte della community, provenienti da una serie di aggiornamenti giudicati troppo repentini che hanno reso Helldivers 2 poco divertente per alcuni.

«Penso che siamo andati troppo oltre in alcune aree», ha detto Pilestedt rispondendo ad alcuni giocatori: «Sembra che ogni volta che qualcuno trova qualcosa di divertente, il divertimento viene rimosso.»

Per questo motivo, Arrowhead sarà più attenta e più lenta per quanto riguarda Helldivers 2 e i prossimi update, tramite il community manager Twinbeard:

«Vogliamo prenderci un po' più di tempo per questa e potenzialmente tra le patch future poiché riteniamo che la cadenza sia stata probabilmente un po' troppo alta per riuscire a mantenere lo standard di qualità che vogliamo e che voi meritate. L'applicazione di patch può facilmente interrompere il flusso di lavoro e richiedere più risorse di quanto si possa pensare; ha bisogno di pianificazione, implementazione, monitoraggio, possibili modifiche agli hotfix, ecc. Per questo preferiamo allungare un po’ i tempi, si spera con un buon risultato.»

Per altro c'è anche il problema della rimozione del gioco da risolvere, per via del problema relativo al PlayStation Network che ancora non è chiaro come verrà risolto. Questo mentre, in ogni caso, lentamente sembra che Helldivers 2 stia tornando almeno in qualche Paese.

Se non fate ancora parte delle forze di difesa della Super Terra, potete entrarne a far parte acquistando Helldivers 2 su Amazon al miglior prezzo per PS5.