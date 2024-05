Helldivers 2 torna in vendita a sorpresa in alcuni paesi: si ricomincia a sperare

Poche ore fa sembravano essersi perse definitivamente le speranze per il ritorno di Helldivers 2 in oltre 100 paesi, dato che le relative pagine su Steam erano addirittura scomparse, ma nelle ultime ore è arrivato l'ennesimo colpo di scena inaspettato.

Secondo quanto segnalato dalla nota piattaforma SteamDB (via Game Rant), il fenomeno di Arrowhead è infatti tornato improvvisamente in vendita in 5 paesi: nello specifico si tratta di Guam, Samoa Americane, Isole Marianne Settentrionali, Porto Rico e Isole Vergini Americane.

Com'è ormai noto, la rimozione era avvenuta dopo che Sony aveva deciso di obbligare tutti gli utenti a collegare il proprio account Steam a un profilo su PSN, ma in tantissimi paesi non è possibile crearne uno in modo "legale".

Pur essendoci stato un dietrofront su questa controversa mossa, Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) è rimasto non disponibile per la vendita in tutti quei paesi coinvolti, ma forse evidentemente le cose stanno cambiando.

È vero che si tratta di sole 5 regioni sulle circa 180 coinvolte, ma è comunque un inizio che fino a qualche ora fa sembrava impensabile: adesso possiamo incrociare le dita e augurarci che la community di Helldivers 2 possa tornare ben presto a lottare unita per la Super Terra. Vi terremo aggiornati in caso arrivino ulteriori novità.

Il CEO di Arrowhead non sembrava affatto ottimista sulla possibilità di riportare il titolo in commercio su questi paesi, nonostante il suo desiderio di vederlo disponibile in tutto il mondo, ma adesso si può quantomeno tornare a sperare.

Va sottolineato che queste scelte hanno solo rischiato di danneggiare l'incredibile popolarità che Helldivers 2 è riuscito a guadagnare fin dalla sua uscita: la stessa Sony ha ammesso che, nonostante le polemiche delle ultime settimane, il titolo di Arrowhead ha già venduto ben 12 milioni di copie.

Meglio insomma lasciar lavorare in pace gli sviluppatori ed evitare di creare ulteriori problemi alla community, a meno che non si voglia fermare la sua crescita.