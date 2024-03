Helldivers 2 ha "copiato" Metal Gear Solid 5? Ci sono le prove

Sony ha lanciato da poche settimane il suo sparatutto online multipiattaforma Helldivers 2 su PC e PlayStation 5, sebbene a quanto pare ora è emersa una curiosità legata nientemeno che a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Sia l'edizione PS5 (che trovate su Amazon) che quella PC hanno infatti dimostrato di essere molto apprezzate dai giocatori.

Senza contare che Helldivers 2 potrebbe presto accogliere i mech, cosa questa che gli garantirà ulteriore longevità.

Ora, come riportato anche da PG Gamer, qualcuno si è accorto che il titolo Arrowhead ha una cosa in comune con il quinto capitolo della saga Konami.

In particolare, i fan hanno notato che il movimento del personaggio e più di qualche animazione assomigliano molto a quelli di Snake in Metal Gear Solid V: Ground Zeroes del 2014 e al seguito, The Phantom Pain.

Originariamente evidenziate in un video TikTok di "AnthonyCSN", le somiglianze tra le animazioni di movimento di Helldivers 2 e MGSV sono impossibili da ignorare quando si mettono i giochi fianco a fianco.

Dallo sprint, alla camminata accovacciata, all'immersione, c'è un po' di Snake in ogni passo che fate mentre diffondete la Democrazia nel cosmo.

"AnthonyCSN" non ha però messo sotto accusa Helldivers 2: «Sembra Metal Gear Solid 5», ha detto il TikToker, «e questa è una buona cosa».

Ha aggiunto poi che «[MGS5] aveva il miglior gameplay che la serie [di Metal Gear] abbia mai avuto... che Helldivers lo ricordi è fantastico, lo adoro».

Questa affermazione si è guadagnata un plauso dai fan, i quali concordano che bravi artisti prendono in prestito, i grandi artisti rubano.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers. E troppo male non è.»

Restando in tema, il CEO di Arrowhead ha spiegato che Helldivers 2 non avrà mai alcuna modalità PvP per limitare la tossicità online.

Infine, fan di Xbox hanno lanciato una petizione diretta a PlayStation per cercare di convincerli a portare il gioco anche su Xbox Series X|S.