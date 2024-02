Helldivers 2 dice no al multiplayer PvP: «Non vogliamo tossicità»

Helldivers 2 è stata un'altra grandissima sorpresa emersa in questi primi mesi del 2024: lo sparatutto pubblicato da PlayStation Studios ha conquistato il pubblico, superando ogni più rosea aspettativa degli sviluppatori.

Un service game disponibile fin dal day-one su PC e PS5 (trovate la versione console su Amazon), ma che a differenza di molti altri giochi sul mercato richiede ai suoi utenti di collaborare — e non competere — per sconfiggere ondate sempre più aggressive di insetti alieni.

Dopo il grande successo ottenuto dal secondo Helldivers e la conseguente promessa di nuovi contenuti da parte del team di sviluppo, alcuni utenti si sono domandati se ciò potesse significare anche l'aggiunta di modalità per il multiplayer competitivo, più in linea con altri sparatutto più noti.

Un'ipotesi che, purtroppo per chi ci sperava, è stata prontamente smentita dal CEO di Arrowhead, con una spiegazione assai curiosa: il team di sviluppo ha scelto di non implementare il PvP non perché non potessero farlo o per non snaturare il gioco... ma per limitare la tossicità delle community online.

Secondo il CEO e Creative Director di Helldivers 2, aggiungere una modalità PvP comporta sempre un certo elemento di tossicità inevitabile da parte di alcuni giocatori problematici, ma l'obiettivo dell'ultima esclusiva PlayStation è di creare un ambiente affiatato in cui i giocatori devono collaborare l'uno con l'altro, non essere nemici o attaccarsi a vicenda.

In risposta a chi ha provato ad accusarli di essere "spaventati" dall'introdurre modalità competitive, è arrivata una risposta ancora più netta sul tema:

«Non siamo spaventati [dal PvP]. Semplicemente, non vogliamo la naturale tossicità che ne deriva. Ci sono moltissimi, anzi, la maggior parte dei giochi che prevedono il PvP. Noi facciamo giochi per persone che vogliono passare il tempo sfidandosi con gli amici, ma in un ambiente PvE. Se volete il PvP, vi consiglio Escape from Tarkov».

Arrowhead non intende dunque assolutamente cedere e non ha alcuna intenzione di implementare il PvP in Helldivers 2, arrivando addirittura a consigliare giochi diversi per chiunque cerchi questo tipo di esperienza.

Effettivamente, in un setting multiplayer competitivo ci sarà sempre un elemento di tossicità inevitabile da parte di alcuni giocatori problematici: considerando che il team di sviluppo ha voluto realizzare un'esperienza leggera — trovando ampi consensi — il loro punto di vista è decisamente comprensibile.

Questo ovviamente non significa che non esista la tossicità anche in ambienti cooperativi, ma è più semplice riuscire a limitarla quando si deve semplicemente collaborare per un unico obiettivo. E può essere rimossa del tutto se si sceglie con cura un giusto party di amici per difendere la democrazia nella galassia.

Helldivers 2 si è rivelato un successo talmente grande da aver attirato perfino l'attenzione di Xbox: Phil Spencer ha sottolineato che non averlo pubblicato sulle sue console «non aiuta il settore».