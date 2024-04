Helldivers 2 causa uccisioni istantanee con il fuoco: i giocatori sono stanchi

L'universo di Helldivers 2 presenta tantissime minacce da affrontare per difendere la democrazia controllata, ma una di queste si sta rivelando molto più letale del previsto secondo molti utenti.

Sebbene i giocatori di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) siano abituati alle morti più assurde da parte di nemici o armi particolarmente potenti, ciò che sta creando particolarmente frustrazioni sono i danni provocati dal fuoco, come lanciafiamme nemici, in grado di uccidere istantaneamente i malcapitati.

Come segnalato da TheGamer, molti utenti si stanno lamentando in queste ore dei notevoli danni subiti da questo tipo di attacchi, arrivando a chiedere ad Arrowhead un nerf tempestivo per quella che sta diventando una meccanica poco divertente.

Un esempio di quanti questi danni sembrino essere decisamente esagerati arriva con la seguente clip catturata dall'utente Reddit PandaManTLOU0: nonostante si fosse assicurato di rimanere accovacciato e nascosto, il giocatore viene ucciso all'istante dopo essere stato appena sfiorato da uno di questi attacchi.

Considerando che la battaglia si svolgeva in un ambiente estremamente freddo e che gli stessi Helldiver comunque indossano armatura pesante, molti utenti ritengono frustrante che non venga data nemmeno la possibilità di schivare l'attacco o mettersi in salvo.

Se l'attacco fosse andato avanti per diverso tempo, l'uccisione sarebbe stata naturalmente giustificata, ma punire così eccessivamente il giocatore per qualcosa che non sembra essere controllabile appare decisamente esagerato. Soprattutto perché i nemici non sembrano soffrirne particolarmente, a differenza degli Helldiver.

Questo e tanti altri esempi che gli utenti hanno affrontato in queste giornate hanno spinto a chiedere agli sviluppatori di depotenziare i danni da attacchi con le fiamme, ma c'è anche chi è convinto che si tratti di un bug e che, effettivamente, siano così potenti solo per un errore degli autori.

Ovviamente non sappiamo quale sia la verità, ma possiamo solo augurarci che Arrowhead prenda a cuore l'appello dei fan di Helldivers 2 e riesca a rendere l'esperienza un po' più bilanciata.

Probabilmente potrebbe volerci un po' di pazienza prima di una eventuale patch risolutiva: solo di recente Arrowhead ha sistemato i problemi di crash che duravano da più settimane.

Nel frattempo, i fan potranno ingannare l'attesa con tanti nuovi contenuti sbloccati nelle ultime ore, evitando magari di portarsi appresso armi in grado di sputare fiamme.